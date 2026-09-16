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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'

असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'

असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान Gen Z को एक बेहद अलग मैसेज देते हुए कहा कि जो बीवी की गुलामी करता है, वही अच्छे मर्द होता है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Sep 2026 05:28 PM (IST)
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (UCC) के खिलाफ एक रैली के दौरान Gen Z युवाओं को एक बेहद अलग मैसेज दिया. उन्होंने कहा, ‘जो बीवी की गुलामी करता है, वही अच्छे मर्द होता है.’ 

उन्होंने रैली के दौरान Gen Z का आह्वान करते हुए पूछा कि तुम बदलाव लेकर आओगे या नहीं? इस पर युवाओं पर जोरों-शोर से प्रतिक्रिया देते हुए इंसाअल्लाह कहा. इसके बाद, ओवैसी ने पूछा, ‘तुम तुम्हारी अपनी तबियत पर कुरान ए सुन्नत को गालिब करोगे? तुम अपनी मस्जिदों का आबाद रखोगे? तुम अपने मा-बाप की खिदमत करोगे? तुम अपनी बहनों को उनका हिस्सा दोगे?’ इन सभी सवालों पर Gen Z युवाओं ने इंसाअल्लाह कहकर अपनी प्रतिक्रिया दी.

ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज

इसके बाद ओवैसी ने पूछा कि क्या तुम अपनी बीवी की गुलामी करोगे? इस पर भी भीड़ ने हामी भरी. उन्होंने कहा कि कोई परवाह नहीं. इसमें कोई डरने की बात नहीं है. वो ही अच्छा मर्द है, जो बीवी की गुलामी करता है. उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, ‘मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने. मेरी दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई है, मेरे घर में हुई है.’  

उन्होंने रैली के दौरान पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ‘मेरे घर में बीवी है. दूसरों के घर में नहीं है, लेकिन वे हमें बोल रहे कि आप मेरी बहनें हैं. उन पर जुल्म नहीं होना चाहिए.’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Sep 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Bhopal UCC AIMIM
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