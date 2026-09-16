एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक बाग से सालाना 2-2.5 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

अगर आप भी खेती-किसानी में कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जिससे हर साल तगड़ी कमाई हो और बार-बार फसल बोने का झंझट भी न रहे तो चीकू की खेती आपके लिए एक नंबर ऑप्शन साबित हो सकती है. हमारे देश के कई इलाकों में किसान अब पारंपरिक फसलों से हटकर बागवानी की तरफ अपना रुख कर बढ़ा रहे हैं. क्योंकि इसमें मुनाफा सामान्य फसलों के बनिस्बत ज्यादा मिलता है. चीकू एक ऐसा सदाबहार फल है जिसकी मार्केट में साल भर डिमांड बनी रहती है.

इसके पौधों को बहुत ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं पड़ती है. एक बार पौधे बड़े हो जाएं तो यह लंबे समय तक लगातार अच्छी पैदावार देते हैं. अगर आप एक एकड़ जमीन पर चीकू का बाग लगाते हैं. तो आपको कुल कितनी लागत आएगी और आप इससे कितना तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसकी खेती में लागत से लेकर कमाई तक की पूरी कैलकुलेशन

ऐसे करें चीकू के खेत की तैयारी

चीकू की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले इसकी सही प्लांटिंग और शुरुआती रखरखाव को समझना बहुत जरूरी होता है. एक एकड़ जमीन के हिसाब से बात करें तो इसमें पौधों की सही दूरी रखना बहुत जरूरी है. जिससे हर पेड़ को पर्याप्त धूप और जगह मिल सके. आमतौर पर किसान एक एकड़ में करीब 100 से लेकर 120 पौधे लगाते हैं.

जो इसकी वैरायटी पर पूरी तरह निर्भर करता है. इसके पौधे आपको आसानी से किसी भी सरकारी या सर्टिफाइड नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी में मिल जाएंगे. खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाने से मिट्टी एकदम उपजाऊ बन जाती है. जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और शुरुआती दिनों में ही जड़ें मजबूत हो जाती हैं और पेड़ स्वस्थ रहते हैं.





चीकू की पैदावार में शुरुआती लागत

अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से यानी लागत और इसकी खेती में लगने वाले समय की. यानी पौधे लगाने के बाद फसल कब तक तैयार होती है इसकी. तो आपको बता दें चीकू के पौधे अमूमन तीन से चार साल के अंदर फल देना शुरू कर देते हैं. हालांकि शुरुआती सालों में पैदावार थोड़ी कम होती है लेकिन जैसे-जैसे पेड़ बड़े होते जाते हैं. फलों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ने लगती है.

एक एकड़ के बाग को तैयार करने में पौधों की खरीद, ड्रिप इरिगेशन सेटअप, खाद और शुरुआती लेबर का खर्च मिलाकर करीब 40 से 50 हजार रुपये तक का इनवेस्टमेंट आता है. इसके अलावा आप चाहें तो पौधों के बीच की खाली जगह में कोई भी मौसमी सब्जी उगाकर बीच के महीनों में भी अपने लिए कुछ कमाई निकाल सकते हैं. जिससे आपका पूरा खर्चा आसानी से निकल जाता है.

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कितनी हो सकती है कुल कमाई?

चीकू की खेती से कितनी कमाई की जा सकती है और इसमें इसमें कितना मुनाफा कमाया जा सकता है. तो इसके लिए कुछ बातों को समझना जरूरी होगा. जब चीकू का पेड़ पूरी तरह से विकसित हो जाता है. तो एक पेड़ से सालभर में क्विंटल के हिसाब से फल मिलने लगते हैं. एक एकड़ में लगे सभी पेड़ों से औसतन कई टन चीकू का प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है. अगर लोकल मंडी या थोक भाव में चीकू का रेट 20 से 30 रुपये किलो भी मिल जाए.





तो किसान सालभर में आसानी से तीन से चार लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं. इसमें से अगर सालभर का खर्च निकाल भी दें. तो भी मुनाफा दो से ढाई लाख रुपये प्रति एकड़ आराम से बच जाता है. हालांकि मुनाफे और कमाई के आंकड़े मंडी के भाव के हिसाब से बदल भी सकते हैं इसलिए इन्हें फाइनल मानकर ही खेती शुरू न करें पहले अपने इलाके में इसकी मांग और भाव को चेक करें उसी हिसाब से खेती का स्तर बढ़ाएं.

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