गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन

एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन

पारंपरिक फसलों से हटकर फलों की बागवानी से किसान हर साल कर रहे हैं बंपर कमाई. एक एकड़ में चीकू के लिए कितनी आएगी लागत और कितना मिलेगा मुनाफा. जानने के लिए पढ़ें यह खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एक बाग से सालाना 2-2.5 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

अगर आप भी खेती-किसानी में कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जिससे हर साल तगड़ी कमाई हो और बार-बार फसल बोने का झंझट भी न रहे तो चीकू की खेती आपके लिए एक नंबर ऑप्शन साबित हो सकती है. हमारे देश के कई इलाकों में किसान अब पारंपरिक फसलों से हटकर बागवानी की तरफ अपना रुख कर बढ़ा रहे हैं. क्योंकि इसमें मुनाफा सामान्य फसलों के बनिस्बत ज्यादा मिलता है. चीकू एक ऐसा सदाबहार फल है जिसकी मार्केट में साल भर डिमांड बनी रहती है.

इसके पौधों को बहुत ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं पड़ती है. एक बार पौधे बड़े हो जाएं तो यह लंबे समय तक लगातार अच्छी पैदावार देते हैं. अगर आप एक एकड़ जमीन पर चीकू का बाग लगाते हैं. तो आपको कुल कितनी लागत आएगी और आप इससे कितना तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसकी खेती में लागत से लेकर कमाई तक की पूरी कैलकुलेशन

ऐसे करें चीकू के खेत की तैयारी

चीकू की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले इसकी सही प्लांटिंग और शुरुआती रखरखाव को समझना बहुत जरूरी होता है. एक एकड़ जमीन के हिसाब से बात करें तो इसमें पौधों की सही दूरी रखना बहुत जरूरी है. जिससे हर पेड़ को पर्याप्त धूप और जगह मिल सके. आमतौर पर किसान एक एकड़ में करीब 100 से लेकर 120 पौधे लगाते हैं. 

जो इसकी वैरायटी पर पूरी तरह निर्भर करता है. इसके पौधे आपको आसानी से किसी भी सरकारी या सर्टिफाइड नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी में मिल जाएंगे. खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाने से मिट्टी एकदम उपजाऊ बन जाती है. जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और शुरुआती दिनों में ही जड़ें मजबूत हो जाती हैं और पेड़ स्वस्थ रहते हैं.


एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन

चीकू की पैदावार में शुरुआती लागत 

अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से यानी लागत और इसकी खेती में लगने वाले समय की. यानी पौधे लगाने के बाद फसल कब तक तैयार होती है इसकी. तो आपको बता दें चीकू के पौधे अमूमन तीन से चार साल के अंदर फल देना शुरू कर देते हैं. हालांकि शुरुआती सालों में पैदावार थोड़ी कम होती है लेकिन जैसे-जैसे पेड़ बड़े होते जाते हैं. फलों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ने लगती है. 

एक एकड़ के बाग को तैयार करने में पौधों की खरीद, ड्रिप इरिगेशन सेटअप, खाद और शुरुआती लेबर का खर्च मिलाकर करीब 40 से 50 हजार रुपये तक का इनवेस्टमेंट आता है. इसके अलावा आप चाहें तो पौधों के बीच की खाली जगह में कोई भी मौसमी सब्जी उगाकर बीच के महीनों में भी अपने लिए कुछ कमाई निकाल सकते हैं. जिससे आपका पूरा खर्चा आसानी से निकल जाता है.

यह भी पढ़ें: खेती में चार चांद लगा देगा फील्डकिंग स्क्वायर बेलर, जानें इसकी कीमत

कितनी हो सकती है कुल कमाई?

चीकू की खेती से कितनी कमाई की जा सकती है और इसमें इसमें कितना मुनाफा कमाया जा सकता है. तो इसके लिए कुछ बातों को समझना जरूरी होगा. जब चीकू का पेड़ पूरी तरह से विकसित हो जाता है. तो एक पेड़ से सालभर में क्विंटल के हिसाब से फल मिलने लगते हैं. एक एकड़ में लगे सभी पेड़ों से औसतन कई टन चीकू का प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है. अगर लोकल मंडी या थोक भाव में चीकू का रेट 20 से 30 रुपये किलो भी मिल जाए. 


एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन

तो किसान सालभर में आसानी से तीन से चार लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं. इसमें से अगर सालभर का खर्च निकाल भी दें. तो भी मुनाफा दो से ढाई लाख रुपये प्रति एकड़ आराम से बच जाता है. हालांकि मुनाफे और कमाई के आंकड़े मंडी के भाव के हिसाब से बदल भी सकते हैं इसलिए इन्हें फाइनल मानकर ही खेती शुरू न करें पहले अपने इलाके में इसकी मांग और भाव को चेक करें उसी हिसाब से खेती का स्तर बढ़ाएं. 

यह भी पढ़ें: लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Chiku Sapota
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेती में चार चांद लगा देगा फील्डकिंग स्क्वायर बेलर, जानें इसकी कीमत
खेती में चार चांद लगा देगा फील्डकिंग स्क्वायर बेलर, जानें इसकी कीमत
एग्रीकल्चर
कौन-सी है देश की सबसे पुरानी ट्रैक्टर कंपनी, अब कैसे हैं उसके हाल?
कौन-सी है देश की सबसे पुरानी ट्रैक्टर कंपनी, अब कैसे हैं उसके हाल?
एग्रीकल्चर
BRICS से किसानों के लिए क्या निकला? जानें नई दिल्ली घोषणा पत्र की बातें
BRICS से किसानों के लिए क्या निकला? जानें नई दिल्ली घोषणा पत्र की बातें
एग्रीकल्चर
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
Advertisement

वीडियोज

UCC Controversy: UCC पर भड़के Arshad Madani और Asaduddin Owaisi | RSS | BJP | UP | Breaking
Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
क्रिकेट
WPL 2027 के शेड्यूल का एलान, इस दिन खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच
WPL 2027 के शेड्यूल का एलान, इस दिन खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
एग्रीकल्चर
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
फूड
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget