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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सर जी आपको यह आइडिया...' शत्रुघ्न सिन्हा ने PM को दी जन्मदिन की बधाई

'सर जी आपको यह आइडिया...' शत्रुघ्न सिन्हा ने PM को दी जन्मदिन की बधाई

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है. पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Sep 2026 03:35 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन से एक दिन पहले ही बधाई दी है. पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है. उन्होंने उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना की है.

सर जी, आपको यह आइडिया कैसा लगा- शत्रुघ्न सिन्हा

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कल (17 सितंबर) ढेर सारी शुभकामनाओं की भीड़ में कहीं खो जाने से पहले ही मैं आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूं. सर जी, आपको यह आइडिया कैसा लगा?''

भगवान आप पर कृपा बनाए रखें- शत्रुघ्न सिन्हा

उन्होंने आगे लिखा, ''हमारे साथी, समाज के हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. ईश्वर आपको बेहतर स्वास्थ्य, प्रेम, खुशहाली, शांति और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें. भगवान आप पर कृपा बनाए रखें.''

पीएम के तौर पर 12 वर्ष पूरे होने पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने दी थी बधाई

इससे पहले जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष पूरे होने पर TMC के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम को बधाई दी थी. इस दौरान भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की थी. शत्रुघ्न सिन्हा 1980 के दशक से बीजेपी से जुड़े रहे थे. साल 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम था और फिर मार्च 2022 में TMC में शामिल हो गए थे.

मई 2014 में पहली बार PM पद की ली थी शपथ

पीएम मोदी ने मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2019 और 2024 के चुनावों में लगातार जीत के साथ वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने में कामयाब रहे. गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से लेकर देश के पीएम के तौर पर सेवा करने  के शानदार 25 साल की यात्रा 7 अक्टूबर 2026 को पूरी हो रही है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 16 Sep 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Shatrughan Sinha PM Modi
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