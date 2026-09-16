मुंगेर पहुंचे शिवराज, बाढ़ के हालात देख बोले- केंद्र देगा पूरी मदद

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए बुधवार (16 सितंबर 2026) को मुंगेर में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने एक राहत शिविर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे प्रभावित लोगों से बातचीत की. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य चला रही है और केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर बाढ़ संकट से निपटने की कोशिश कर रही है.

चौहान ने बताया कि राहत शिविर में लोग पिछले 10 से 12 दिनों से रह रहे हैं. उन्होंने शिविर में मिल रहे भोजन, दवाओं और कपड़ों की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. मंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए अस्थायी आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है, जो राहत शिविर में रह रहे परिवारों के बच्चों के लिए उपयोगी है.

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बिहार सरकार के इंतजाम को बताया संतोषजनक

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राहत शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. उनके मुताबिक, लोगों को भोजन, दवा और कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने बिहार सरकार के राहत कार्यों को संतोषजनक बताया और कहा कि केंद्र की ओर से भी स्थिति का आकलन किया जा रहा है.

फसल और मकानों को हुआ नुकसान

शिवराज ने कहा कि बाढ़ से फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा है. कई जगह मवेशियों की मौत की जानकारी भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि नुकसान का विस्तृत आकलन होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से बिहार को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की तैयारी की जाएगी.

#WATCH | Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "While inspecting the flood-affected areas, we have reached Munger. Under the leadership of the Chief Minister, State Govt is carrying out rescue and relief operations. We inspected a relief camp here. I am satisfied that a… https://t.co/1kHgKLqr8v pic.twitter.com/tTG1MROZmG — ANI (@ANI) September 16, 2026

कृषि और ग्रामीण विकास टीमें कर रहीं आकलन

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की टीमें बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को राहत दिलाने और राज्य को इस स्थिति से उबारने के लिए पूरी कोशिश करेगी.

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