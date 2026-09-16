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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुंगेर पहुंचे शिवराज, बाढ़ के हालात देख बोले- केंद्र देगा पूरी मदद

मुंगेर पहुंचे शिवराज, बाढ़ के हालात देख बोले- केंद्र देगा पूरी मदद

मुंगेर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने राहत शिविर का जायजा लिया. उन्होंने बिहार सरकार के इंतजामों को संतोषजनक बताया और कहा कि फसल, मकान व मवेशियों के नुकसान का आकलन कर केंद्र मदद देगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Sep 2026 05:22 PM (IST)
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केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए बुधवार (16 सितंबर 2026) को मुंगेर में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने एक राहत शिविर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे प्रभावित लोगों से बातचीत की. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य चला रही है और केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर बाढ़ संकट से निपटने की कोशिश कर रही है.

चौहान ने बताया कि राहत शिविर में लोग पिछले 10 से 12 दिनों से रह रहे हैं. उन्होंने शिविर में मिल रहे भोजन, दवाओं और कपड़ों की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. मंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए अस्थायी आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है, जो राहत शिविर में रह रहे परिवारों के बच्चों के लिए उपयोगी है.

यह भी पढ़ें- बाढ़ राहत के 7 हजार रुपये पर पप्पू यादव का सवाल, बोले- 8 लाख परिवार ही क्यों?

बिहार सरकार के इंतजाम को बताया संतोषजनक

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राहत शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. उनके मुताबिक, लोगों को भोजन, दवा और कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने बिहार सरकार के राहत कार्यों को संतोषजनक बताया और कहा कि केंद्र की ओर से भी स्थिति का आकलन किया जा रहा है.

फसल और मकानों को हुआ नुकसान

शिवराज ने कहा कि बाढ़ से फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा है. कई जगह मवेशियों की मौत की जानकारी भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि नुकसान का विस्तृत आकलन होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से बिहार को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की तैयारी की जाएगी.

कृषि और ग्रामीण विकास टीमें कर रहीं आकलन

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की टीमें बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को राहत दिलाने और राज्य को इस स्थिति से उबारने के लिए पूरी कोशिश करेगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 16 Sep 2026 05:22 PM (IST)
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BIHAR NEWS Munger News
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