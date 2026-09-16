बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचीं अक्षरा, पवन सिंह पर बोलीं- मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह मंगलवार को बिहार के भोजपुर जिले के आरा पहुंचीं, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित और विस्थापित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी. वहां लौटते वक्त जब पवन सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती. मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है.

अक्षरा ने आरा में दामोदरपुर बांध से सटे पुल के पास आयोजित राहत वितरण कार्यक्रम में लोगों को मच्छरदानी, खाद्य सामग्री और सूखे पैकेट बांटे. इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए.

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विस्थापितों के बीच बांटी राहत सामग्री

अक्षरा सिंह ने जवईनियां के विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और उनकी स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद करना जरूरी है. राहत सामग्री वितरण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे.

पवन सिंह के सवाल पर दिया जवाब

दौरे से लौटते वक्त अक्षरा सिंह से भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और दूसरों के बारे में वह कुछ नहीं कह सकतीं.

Patna, Bihar: On her recent visit to flood-affected areas, Bhojpuri actress Akshara Singh says, “Look, I have fulfilled my responsibility. I cannot speak for others. I want everyone to come together and help the people because the entire Bhojpuri industry has also emerged from… pic.twitter.com/y1OOGcHon8 — IANS (@ians_india) September 16, 2026

बोलीं- बिहार के लोगों की जिम्मेदारी

अक्षरा सिंह ने कहा कि बिहार से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य के लोगों और उनकी परेशानियों के बारे में सोचे. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी समझी, उसे पूरा करने की कोशिश की है. उनका कहना था कि इस मुश्किल समय में लोगों की मदद के लिए आगे आना जरूरी है.

भोजपुरी इंडस्ट्री से की एकजुट होने की अपील

अभिनेत्री ने ये भी कहा कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की जड़ें बिहार से जुड़ी हैं, इसलिए सभी लोगों को एक साथ आकर बाढ़ प्रभावितों की मदद करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो इस कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकलने में मदद मिल सकती है. अक्षरा सिंह ने राहत कार्यों में सामूहिक भागीदारी की अपील की.

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