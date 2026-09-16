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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें जसप्रीत बुमराह, देखें फुल लिस्ट

पहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें जसप्रीत बुमराह, देखें फुल लिस्ट

जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में मैच का पहला ओवर मेडन फेंका. अपने करियर में बुमराह ने पहली बार यह कारनामा किया. वह ऐसा करने वाले 11वें भारतीय बॉलर हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Sep 2026 06:51 PM (IST)
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दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच खेला गया. भारत ने आसानी से यह मैच जीता. इस मैच में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में पहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें. हैरानी की बात यह है कि बुमराह ने अपने करियर में पहली बार यह कारनामा किया. साथ ही बुमराह अब टी20 इंटरनेशनल में फुल मेंबर देशों में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं. 

पहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में करियर में पहली बार पहला ओवर मेडन फेंका. वह ऐसा करने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले भुवनेश्वर कुमार (6 बार), अर्शदीप सिंह (2 बार), हरभजन सिंह (1 बार), हार्दिक पांड्या (1 बार), अक्षर पटेल (1 बार), दीपक चाहर (1 बार), मोहम्मद सिराज (1 बार), आशीष नेहरा (1 बार), प्रवीण कुमार (1 बार) और बरिंदर सरान यह कमाल कर चुके हैं. 

सबसे मेडन ओवर अब बुमराह के नाम 

अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में बुमराह ने 13वीं बार मेडन ओवर फेंका. इसके साथ ही वह अब टी20 इंटरनेशनल में फुल मेंबर देशों में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. अगर सभी टी20 इंटरनेशनल टीमों के गेंदबाजों को शामिल किया जाए, तो बुमराह इस सूची में सबसे ऊपर नहीं हैं. एसोसिएट देशों के कुछ गेंदबाजों ने उनसे ज्यादा मेडन ओवर किए हैं. युगांडा के फ्रैंक न्सुबुगा और रवांडा के मुहम्मद नादिर के नाम 19-19 मेडन ओवर हैं, जबकि केन्या के एसओ नगोचे ने 16 मेडन ओवर किए हैं. बुमराह के नाम अब 13 मेडन ओवर हैं.

15वें ओवर में भारत ने हासिल किया 160 का टारगेट 

पहला टी20 14वें ओवर में जीतने वाली टीम इंडिया ने दूसरे टी20 में 14.5 ओवर में 160 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. अफगानिस्तान ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया ने 15वें ओवर में तीन विकेट खोकर 163 रन बनाए दिए, और मैच जीत लिया. सीरीज अब भारत के नाम हो गई है. भारत के लिए संजू सैमसन ने 22 गेंद में 57 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan JASPRIT BUMRAH IND Vs AFG 2nd T20
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