पटना-थावे इंटरसिटी का बदले समय, बिहार के मंत्री की केंद्र से मांग

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना-थावे इंटरसिटी के परिचालन समय में बदलाव और यात्रा अवधि कम करने की मांग की है. दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने बुधवार (16 सितंबर 2026) को रेल भवन में रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना से मुलाकात कर गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों की रेल सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए. मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है.

मिथिलेश तिवारी ने रेल राज्य मंत्री से आग्रह किया कि पटना-थावे इंटरसिटी को पटना जंक्शन से सुबह 5 बजे और थावे जंक्शन से शाम 7 बजे चलाया जाए. फिलहाल ट्रेन पटना से दोपहर 12:10 बजे रवाना होती है और शाम 7 बजे थावे पहुंचती है. वापसी में यह रात 8:05 बजे थावे से चलकर सुबह 3:20 बजे पटना पहुंचती है.

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गोरखपुर-गोपालगंज-पटना वंदे भारत की मांग

मुलाकात के दौरान गोपालगंज की रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. शिक्षा मंत्री ने गोरखपुर-गोपालगंज-मशरख होते हुए पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने गोपालगंज से दिल्ली समेत प्रमुख महानगरों के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने का भी आग्रह किया.

सिधवलिया स्टेशन समेत कई मांगें

मिथिलेश तिवारी ने ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस का सिधवलिया स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की. इसके साथ ही अमृत भारत योजना के तहत बैकुंठपुर और सिधवलिया रेलवे स्टेशनों के विकास तथा दिघवा दुबौली में ROB और RUB निर्माण कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया.

रेल राज्य मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

शिक्षा मंत्री ने सिधवलिया स्टेशन पर नवनिर्मित रैक प्वाइंट के उद्घाटन के लिए रेल राज्य मंत्री को आमंत्रित भी किया. उनके मुताबिक, वी. सोमन्ना ने मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है. तिवारी ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी क्षेत्र के व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी है.

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