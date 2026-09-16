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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

तांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक चीनी लड़का शॉपिंग सेंटर में तांगा लिए खड़ा है. लेकिन तांगे में घोड़े की जगह रोबोट लगा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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आपने उत्तर और मध्य भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑटो रिक्शा के अलावा एक और चीज देखी होगी तांगा. तांगा आमतौर पर पुराने समय से चली आ रही पारंपरिक सवारी है जिसमें एक छोटी सी गाड़ी लगी होती है और आगे एक घोड़ा बंधा होता है जो गाड़ी को खींचता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने तांगे की परिभाषा को पूरी तरह से बदल डाला है. वीडियो में एक लड़का तांगे नुमा गाड़ी पर बैठा है और उसमें घोड़ा नहीं बल्कि एक रोबोट बंधा है. वीडियो चीन से सामने आया है.

चीन में दिखाई दिया रोबोट वाला तांगा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक चीनी लड़का शॉपिंग सेंटर में तांगा लिए खड़ा है. लेकिन मजेदार बात यह है कि उसके तांगे में कोई घोड़ा या दूसरा जानवर नहीं बल्कि एक रोबोट बंधा है जो तांगे को खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जैसे ही लड़का अपने रोबोट को कमांड देता है वैसे ही रोबोट तांगा गाड़ी को खींचने लगता है और लड़का उस पर सवार होकर वहां से चला जाता है. वायरल हो रहा यह वीडियो वाकई में चौंकाने वाला है और दुनिया को दिखाने वाला भी है कि चीन कहां तक अपनी सोच ले जा सकता है.

हाल ही में चीन में हुई थी ह्यूमनॉइड रोबोट्स की प्रतियोगिता

हाल ही में चीन में रोबोट्स की एक चैंपियनशिप भी हुई थी जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स की अलग अलग किस्म को दुनिया से रूबरू कराया गया था. इस प्रतियोगिता में रोबोट कुश्ती लड़ते, वेट लिफ्टिंग करते और खाना पकाते दिखाई दिए थे. अब तांगे पर रोबोट को लगाना चीन के अग्रिम सोच को दुनिया के सामने ला रहा है. वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है और इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहा है.

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यूजर्स बोले, चीन क्या ही करके मानेगा

वीडियो को @ChinaNow24 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई गाड़ी ही बना देते, तांगे में रोबोट लगाने की क्या जरूरत थी. एक और यूजर ने लिखा...चीन क्या ही करके मानेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चीन वाकई में आगे की सोच रखता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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