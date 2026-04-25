सासाराम में दीपू साह की गोली मारकर की हत्या, 6 महीने पहले जेल से आया था, हिरासत में 5 संदिग्ध

सासाराम में शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) की रात बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना दरिगांव थाना क्षेत्र के बभनगांवा गांव की है. मृतक की पहचान बड़की करपूरवा वार्ड संख्या 29 निवासी 45 वर्षीय दीपू साह के रूप में हुई है.

मृतक दीपू साह का आपराधिक इतिहास रहा है. करीब दो वर्ष पूर्व बभनगांवा गांव में जमीन और पैसों के विवाद में सरोज पासवान नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दीपू साह भी आरोपी था और उसे जेल भेजा गया था. लगभग छह महीने पहले ही वह जमानत पर जेल से आया था.

क्या कहते हैं परिजन?

घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब नौ बजे दीपू अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में घेरकर उसे गोली मार दी गई. परिजनों का आरोप है कि इस वारदात को प्रिंस कुमार, राकेश कुमार, विंध्याचल कुमार, पप्पू पासवान और गुड्डू पासवान ने मिलकर अंजाम दिया है. ये सब बड़की करपूरवा गांव के रहने वाले हैं.

पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. मृतक दीपू साह के पुराने आपराधिक मामले और दुश्मनी की पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है.

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घटनास्थल पर पहुंचे एसपी, हिरासत में पांच संदिग्ध

घटना की सूचना मिलते ही रोहतास एसपी रौशन कुमार मौके पर पहुंचे. एसपी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

उधर घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने मौके से कई साक्ष्य को जुटाया. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. देखना होगा कि इस हत्याकांड का पर्दाफाश कब तक होता है.

हत्या के बाद बभनगांवा और आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

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