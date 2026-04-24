गोपालगंज के भोरे में शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया. पूरी घटना भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर गांव की है. वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों ने जब ग्रामीणों को पीछा करते देखा, तो बेखौफ होकर फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में एक राहगीर की मौत हो गई.

बताया जाता है कि आभूषण दुकान में पांच की संख्या में बदमाशों ने हथियार के साथ धावा बोला और लूटपाट की. जब बाइक से फरार होने लगे तो स्थानीय ग्रामीणों ने शोर मचाया और पीछा करने लगे. इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे पंचानंद मिश्र के 40 वर्षीय पुत्र डबलू मिश्र को गोली लग गई. हादसे में मौके पर ही मौत हो गई.

उग्र हुए आक्रोशित ग्रामीण, बाइक जलाई

राहगीर की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हो गए. उन्होंने पीछा करते हुए एक बदमाश को दबोच लिया और पिटाई कर दी. उग्र लोगों ने घटनास्थल पर ही बदमाश की बाइक को खींचकर आग लगा दी. मौके पर पुलिस पहुंची जिसके बाद बदमाश को ज्वेलरी शॉप के अंदर बंद कर दिया ताकि उसकी जान बचाई जा सके. वहीं, भाग रहे दूसरे एक बदमाश को पुलिस की मदद से मठिया गांव के पास पकड़ा गया. वह भी ग्रामीणों की पिटाई से जख्मी है.

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तीन साल पहले भी हुई थी इसी दुकान में लूट

चौंकाने वाली बात है कि पीड़ित दुकानदार दीपक वर्मा के साथ ठीक तीन साल पहले 23 अप्रैल (2023) को भी लूट हुई थी. एक बार फिर आज (24 अप्रैल, 2026) लुटेरों ने उसी दुकान को अपना निशाना बनाया. फिलहाल लूट की राशि और जेवरातों के मिलान के बाद पता चलेगा कि कितने का नुकसान हुआ है.

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता पहुंचे. भोरे थाना की पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने मौके से एक रिवॉल्वर और जली हुई बाइक को बरामद किया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश शुरू कर दी गई है.

घटना को लेकर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "कुछ अपराधी लूटपाट की मंशा से दुकान में घुसे थे. अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. एक व्यक्ति घायल भी हैं. तीन अपराधी को पकड़ा गया है."

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