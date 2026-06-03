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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में खान सर के कोचिंग पर क्यों हुआ हमला? गुरु रहमान ने बताया, 'पूरा मामला...'

पटना में खान सर के कोचिंग पर क्यों हुआ हमला? गुरु रहमान ने बताया, 'पूरा मामला...'

Khan Sir Coaching Attack News: गुरु रहमान के अनुसार पूरा मामला सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ा है. उन्होंने खान सर की भी गिरफ्तारी की मांग की है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 05:04 PM (IST)
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खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले के मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद सहित तीन लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में चर्चित कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान ने एबीपी न्यूज़ से बुधवार (03 जून, 2026) को बातचीत में बताया कि क्या कुछ मामला है. कई राज उन्होंने बताए.

गुरु रहमान के अनुसार, पूरा मामला सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ा है. हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा में 19,838 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है. रिजल्ट जारी होने के बाद  कोचिंग संस्थान अपने-अपने छात्रों का सम्मान करने में जुट गए. बीते 31 मई को ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान में भी चयनित सिपाही अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया. खान सर के कोचिंग में भी सम्मान समारोह हुआ लेकिन विवाद का पूरा मामला आंकड़ों के खेल का है.

अलग-अलग कोचिंग ने किया अपना-अपना दावा

दरअसल विवाद का कारण है कि इन दोनों संस्थानों ने बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिए. एक कोचिंग की ओर से दावा किया गया कि सिपाही भर्ती में 12 हजार बच्चों का रिजल्ट हुआ है. दूसरे संस्थान ने दावा किया कि उसके यहां से 10 हजार बच्चे चयनित हुए हैं. 

गुरु रहमान ने बताया कि दोनों कोचिंग के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ है. उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अपने आप में दर्शा रहे हैं कि ये कितने झूठ हैं. रिजल्ट हुआ है 19,838 पदों पर और इन दोनों कोचिंग के दावे के आंकड़ों को मिला दें तो 22,000 हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें- खान सर कोचिंग मामला: हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!

गुरु रहमान ने कहा, "मेरा मानना है कि पटना और बिहार के अन्य जिलों के अलावा बिहार के बाहर भी कई कोचिंग संस्थान हैं जहां से कई अभ्यर्थी पास हुए हैं. हमारे कोचिंग संस्थान से 4000 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं. इन सबका आंकड़ा जोड़ दें तो उतना रिजल्ट भी नहीं आया है. 

खान सर की भी हो गिरफ्तारी

गुरु रहमान ने बताया कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि रात्रि में दोनों संस्थान के लोगों के बीच पहले मारपीट हुई है और एक-दूसरे का पोस्टर फाड़ा गया है, लेकिन गोली चलने की बात पूरी तरह से गलत है. इसमें पुलिस को भी गुमराह किया गया  है. पुलिस ने रौशन  आनंद और उनके लोगों को गिरफ्तार किया है तो दूसरे पक्ष से भी गिरफ्तार करना चाहिए. खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें- खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'आपने देखा होगा कि…'

Published at : 03 Jun 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Patna Khan Sir Guru Rahman BIHAR NEWS
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