ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव की लिस्ट पर रोहिणी नाराज! बोलीं- 'निष्ठावान नेताओं का...'

तेजस्वी यादव की लिस्ट पर रोहिणी नाराज! बोलीं- 'निष्ठावान नेताओं का...'

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए RJD की उम्मीदवार सूची पर रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने अवसरवादी चेहरों को प्राथमिकता देने को निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अनादर बताया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर पार्टी के फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए चुनाव से ठीक पहले आए नेताओं को प्राथमिकता देने पर सवाल खड़े किए हैं.

रोहिणी आचार्य ने लिखा कि वैचारिक निष्ठा और लंबे संघर्ष को दरकिनार कर ऐन चुनाव से पहले आए अवसरवादी चेहरों को प्राथमिकता देना समर्पित नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का घोर अनादर है. उन्होंने कहा कि दशकों तक संघर्ष करने वाले नेताओं ने पार्टी और संगठन को सींचा है.

‘लालूवादियों के साथ वादाखिलाफी’

रोहिणी ने अपने पोस्ट में इसे निष्ठावान लालूवादियों के साथ वादाखिलाफी बताया. उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय लालू यादव की विचारधारा, पार्टी के मूल सिद्धांतों और संगठन की मजबूती पर भी गहरा आघात है. उनके इस बयान को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लिए गए फैसले पर अप्रत्यक्ष सवाल के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- आरा में घर में घुसकर समाजसेवी को मारी गोली, मौत के बाद हंगामा

RJD ने छह सीटों पर उतारे उम्मीदवार

दरअसल, आरजेडी ने शुक्रवार (11 सितंबर 2026) को विधान परिषद चुनाव के लिए आठ में से छह सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए. पटना शिक्षक सीट से डॉ. संजीव कुमार सिंह, पटना स्नातक से दिलीप कुमार, कोसी स्नातक से नितेश कुमार और दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा को प्रत्याशी बनाया गया है.

दो सीटों पर अभी नहीं हुआ ऐलान

सारण शिक्षक सीट से प्रो. जयराम यादव और तिरहुत स्नातक सीट से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है. दो सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए हैं. इसी बीच रोहिणी के बयान ने आरजेडी और लालू परिवार के बीच मतभेद की चर्चा फिर तेज कर दी है. रोहिणी इससे पहले भी पार्टी के कुछ फैसलों पर सवाल उठा चुकी हैं.

यह भी पढ़ें- सीतामढ़ीः जिला पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या, आरोपी का घर फूंका

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 12 Sep 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
आरा में घर में घुसकर समाजसेवी को मारी गोली, मौत के बाद हंगामा
आरा में घर में घुसकर समाजसेवी को मारी गोली, मौत के बाद हंगामा
बिहार
सीतामढ़ीः जिला पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या, आरोपी का घर फूंका
सीतामढ़ीः जिला पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या, आरोपी का घर फूंका
बिहार
बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन बोले- 'बाढ़ राज्य के लिए नई स्थिति नहीं'
बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन बोले- 'बाढ़ राज्य के लिए नई स्थिति नहीं'
बिहार
बिहार: SVU रेड में धनकुबेर निकला इंजीनियर, 3 करोड़ की मिली संपत्ति
बिहार: SVU रेड में धनकुबेर निकला इंजीनियर, 3 करोड़ की मिली संपत्ति
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
अभिषेक-ईशान करेंगे छक्कों की बारिश? पहले टी20 में कैसी होगी दिल्ली की पिच
अभिषेक-ईशान करेंगे छक्कों की बारिश? पहले टी20 में कैसी होगी दिल्ली की पिच
बिहार
तेजस्वी यादव की लिस्ट पर रोहिणी नाराज! बोलीं- 'निष्ठावान नेताओं का...'
तेजस्वी यादव की लिस्ट पर रोहिणी नाराज! बोलीं- 'निष्ठावान नेताओं का...'
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
चीन का कौन है नंबर 2? जो जिनपिंग के साथ आया भारत, जानें
चीन का कौन है नंबर 2? जो जिनपिंग के साथ आया भारत, जानें
इंडिया
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
इंडिया
BRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप
BRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget