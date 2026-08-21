रोहिणी आचार्य को सुबह-सुबह क्या हुआ? बोलीं- 'मेरे लिए जो…'

आरजेडी प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को सुबह-सुबह उन लोगों को निशाने पर लिया जो उनके खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने में लगे हैं. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि मेरे लिए जो गलत था या है वो गलत ही था और रहेगा, चाहे वो कोई हो.

अपने एक्स पोस्ट में वे लिखती है, "मेरे लिए मेरे माता-पिता से बढ़ कर इस दुनिया में कोई और नहीं है. मेरे माता-पिता पर अगर कोई अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो मेरी तरफ से उसे जवाब बिल्कुल वैसी ही भाषा में मिलेगा, जिस भाषा में टिप्पणी की गई होगी."

अपने पोस्ट में रोहिणी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जिक्र किया. लिखा, "जीतन राम मांझी जी ने लालू जी और राबड़ी देवी जी के बारे में 'किसी' के उस बयान को संदर्भ में रख कर अभ्रद टिप्पणी की थी जिस बयान से लालू जी और राबड़ी देवी जी का कोई लेनादेना व सरोकार नहीं था. मांझी जी ने विषय से भटक कर बेवजह लालू जी और राबड़ी देवी पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर बेहद ओछी टिप्पणी की तो मेरी तरफ से एक बेटी होने के नाते उन्हें माकूल जवाब दिया जाना लाजिमी था…"

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उन्होंने कहा, "मैं भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना भी बखूबी जानती हूं और उनकी मर्यादा का ख्याल भी रखती हूं, जो अपनी बात मर्यादा के दायरे में रह कर रखा करते हैं..."

'मैं पल-पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं'

एक्स के जरिए रोहिणी ने कहा, "कल से मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जा रही एक बिल्कुल ही बेसिर-पैर के नरेटिव की, जिसमें कहा जा रहा है कि मैं 'किसी' के बचाव में खड़ी हूं या 'किसी' का बचाव कर रही हूं… तो इस संदर्भ में मैं ये बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं पल-पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं हूं. मेरे लिए जो गलत था या है वो गलत ही था और रहेगा, चाहे वो कोई हो. मैं अपने स्टैंड, अपनी राय, अपने विचार पर दृढ़ता से कायम रहने वालों में से हूं. आगे भी ऐसे ही रहने वाली हूं..."

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