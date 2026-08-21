रोहिणी आचार्य को सुबह-सुबह क्या हुआ? बोलीं- 'मेरे लिए जो…'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRohini Acharya: रोहिणी आचार्य को सुबह-सुबह क्या हुआ? 'मेरे लिए जो…'

Rohini Acharya: रोहिणी आचार्य को सुबह-सुबह क्या हुआ? 'मेरे लिए जो…'

Rohini Acharya News: रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं पल-पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं हूं. मैं अपने स्टैंड, अपनी राय, अपने विचार पर दृढ़ता से कायम रहने वालों में से हूं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Aug 2026 11:34 AM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को सुबह-सुबह उन लोगों को निशाने पर लिया जो उनके खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने में लगे हैं. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि मेरे लिए जो गलत था या है वो गलत ही था और रहेगा, चाहे वो कोई हो.

अपने एक्स पोस्ट में वे लिखती है, "मेरे लिए मेरे माता-पिता से बढ़ कर इस दुनिया में कोई और नहीं है. मेरे माता-पिता पर अगर कोई अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो मेरी तरफ से उसे जवाब बिल्कुल वैसी ही भाषा में मिलेगा, जिस भाषा में टिप्पणी की गई होगी."

अपने पोस्ट में रोहिणी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जिक्र किया. लिखा, "जीतन राम मांझी जी ने लालू जी और राबड़ी देवी जी के बारे में 'किसी' के उस बयान को संदर्भ में रख कर अभ्रद टिप्पणी की थी जिस बयान से लालू जी और राबड़ी देवी जी का कोई लेनादेना व सरोकार नहीं था. मांझी जी ने विषय से भटक कर बेवजह लालू जी और राबड़ी देवी पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर बेहद ओछी टिप्पणी की तो मेरी तरफ से एक बेटी होने के नाते उन्हें माकूल जवाब दिया जाना लाजिमी था…"

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उन्होंने कहा, "मैं भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना भी बखूबी जानती हूं और उनकी मर्यादा का ख्याल भी रखती हूं, जो अपनी बात मर्यादा के दायरे में रह कर रखा करते हैं..." 

'मैं पल-पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं'

एक्स के जरिए रोहिणी ने कहा, "कल से मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जा रही एक बिल्कुल ही बेसिर-पैर के नरेटिव की, जिसमें कहा जा रहा है कि मैं 'किसी' के बचाव में खड़ी हूं या 'किसी' का बचाव कर रही हूं… तो इस संदर्भ में मैं ये बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं पल-पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं हूं. मेरे लिए जो गलत था या है वो गलत ही था और रहेगा, चाहे वो कोई हो. मैं अपने स्टैंड, अपनी राय, अपने विचार पर दृढ़ता से कायम रहने वालों में से हूं. आगे भी ऐसे ही रहने वाली हूं..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Aug 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Rohini Acharya BIHAR NEWS
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