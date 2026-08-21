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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमधुबनी: रौशन यादव के परिवार से मिले तेजस्वी यादव, आर्थिक मदद और नौकरी का वादा

मधुबनी: रौशन यादव के परिवार से मिले तेजस्वी यादव, आर्थिक मदद और नौकरी का वादा

Madhubani News: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अन्य राजद नेताओं के संग मृतक रौशन यादव से मिलने उसके घर पहुंचे. जहां उन्होंने डेढ़ लाख रुपये और एक नौकरी देने का वादा किया.

Written By : अजय धारी सिंह |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Aug 2026 06:25 AM (IST)
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मधुबनी के रामपट्टी स्थित मंडल कारा में 10 अगस्त 2026 को 20 वर्षीय बंदी रौशन कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. जेल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है. वहीं परिजनों ने मारपीट कर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अन्य राजद नेताओं के संग मृतक रौशन यादव से मिलने उसके घर पहुंचे. जहां उन्होंने डेढ़ लाख रुपये और एक नौकरी देने का वादा किया.

रामपट्टी मंडल कारा में बंद रहने के दौरान मृत हुए 20 वर्षीय रौशन कुमार यादव के परिजनों से मिलने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ़ फातमी, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री समीर महासेठ अन्य आरजेडी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के संग गुरुवार की देर शाम अरेर थाना क्षेत्र के परकौली स्थित रौशन यादव के घर पहुंचे. तेजस्वी यादव के पहुंचने में शाम से रात हो गई, लेकिन उनके इंतजार में बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे. उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग जुटे.

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रौशन यादव के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव 

परकौली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने रौशन यादव की मां और बहन से मुलाकात की तथा परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली. तेजस्वी यादव ने रौशन की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रौशन यादव को तड़पा-तड़पा कर मारा गया है, सबका हिसाब होगा.

उन्होंने मामले में प्रशासन और स्थानीय सांसद की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि न्याय के लिए राजद की लड़ाई जारी रहेगी. तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर राजद अपने वकीलों से भी बातचीत कर रहा है.

उन्होंने बताया कि मानवाधिकार आयोग से मिलने के लिए राजद का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा. इसके अलावा मामले की पूरी जानकारी बिहार के डीजीपी को भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि रौशन के परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और राजद परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा. रौशन यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर आवाज उठाएगी. 

तेजस्वी यादव ने प्रशासन पर साधा निशाना 

इस दौरान उन्होंने परिवार को न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया. प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि न्याय मिलने तक राजद परिवार के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखेगा. मौके पर संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने रौशन यादव के परिवार को डेढ़ लाख रुपये और बहन को मधुबनी मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने की घोषणा की. 

गौरतलब है कि रौशन यादव की रामपट्टी मंडल कारा में मौत हुई थी. जेल प्रशासन की ओर से मौत को आत्महत्या बताया गया है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

इसी मामले को लेकर इससे पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, पप्पू यादव सहित कई नेता रौशन के परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं. अब तेजस्वी यादव के परकौली पहुंचने और नौकरी सहित कई घोषणाएं किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में आ गया है.

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Published at : 21 Aug 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
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