'उस वक्त आप छोटी राजनीति...', वंदे मातरम पर चिराग पासवान गुट ने कांग्रेस को घेरा

लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में 29 जुलाई को 'वंदे मातरम्' बिल पारित हो गया. वहीं 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम्' के केवल दो छंदों को ही गाने का फैसला लिया गया, जिस पर विवाद छिड़ चुका है. बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे तुष्टिकरण और देशविरोधी करार दिया है.

कांग्रेस ने गीत के बाद के हिस्सों में धार्मिक और देवी-देवताओं से जुड़े संदर्भ से सभी समुदाय को स्वीकार नहीं होने का हवाला देते हुए केवल शुरुआती दो छंदों को ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाने का फैसला लिया है. इस विवाद पर एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है.

शांभवी ने कहा कि जब आपके पास मौका था तब आपको अपनी बात सदन में रखनी चाहिए थी लेकिन उस वक्त आप छोटी राजनीति के चक्कर में फंसे हुए थे. अब जब वह बिल पास हो गया है पूरा देश 'वंदे मातरम्' को नमन कर रहा है. 'वंदे मातरम्' का स्वागत कर रहा है. पूरा देश उसको राष्ट्रगीत अपनाकर राष्ट्रहित की सुरक्षा बनाकर प्राथमिकता दे रहा है तब आपको दिक्कत हो रही है.

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शांभवी चौधरी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला

शांभवी चौधरी ने कहा कि जब राष्ट्र गीत पर बोलना था तो सदन को चलने देना चाहिए था. सदन को चलने देते, उस पर बहस करते, चर्चा करते, लेकिन तब तो आपने ऐसा नहीं किया. उस वक्त अपनी कूटनीति और राजनीति को प्राथमिकता देते हुए सदन को स्थगित किया. सदन को चलने नहीं दिया. अब जब बिल वह पास हो गया है. वह लॉ अडॉप्ट हो गया है तब उस पर आप क्यों चर्चा करना चाहते हैं, क्यों उसको नकारना चाहते हैं.

दरअसल शांभवी चौधरी गुरुवार को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बिहार के प्रथम सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेस का शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंची थी. जहां विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) शरद कुमार यादव ने भव्य स्वागत किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. शामिका रवि भी उपस्थित हुई.

शांभवी चौधरी ने की कार्यक्रम की सराहना

शांभवी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि शहरीकरण की गति लगातार बढ़ रही है और इसके साथ शहरों के सामने अनेक नई चुनौतियां उभर रही हैं. लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी शहरों को डेवलप करने के लिए नई-नई योजना ला रहे है पूरे बिहार में शहरों के विकास पर काम हो रहा है.

उन्होंने कहा कि इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह से आर्गेनाइजेशन में काम किया उनको प्राथमिकता दिए हैं. ऐसे में सबको आगे आकर के प्लांड ऑर्गेनाइजेशन पर काम करना होगा तब बिहार विकसित होगा.

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