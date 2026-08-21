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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेगूसराय में शिक्षा अधिकारी के घर रेड, करोड़ों का कैश-गहने बरामद

बेगूसराय में शिक्षा अधिकारी के घर रेड, करोड़ों का कैश-गहने बरामद

Begusarai News In Hindi: बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के तीन ठिकानों पर EOU ने छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान 25 लाख से ज्यादा कैश-गहने बरामद हुए. 

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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बिहार में EOU द्वारा बड़ी रेड की गई है. EOU रेड में करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ है. बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के तीन ठिकानों पर EOU ने छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान शिक्षा अधिकारी के पास से 25 लाख से ज्यादा कैश और गहने बरामद किए हैं. 

शिक्षा अधिकारी की आय से 90 प्रतिशत ज्यादा 3.43 करोड़ प्रॉपर्टी बनाने के मामले में EOU ने बेगूसराय, पटना समेत तीन ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली. बेगूसराय स्थित पैतृक मकान से EOU ने 15 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा करीब 9 लाख 50 हजार रुपये मूल्य के आभूषणों की सूची तैयार की गई है.

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छापेमार कार्रवाई में हुआ ये खुलासा

इस छापेमार कार्रवाई में शिक्षा अधिकारी के पिता के नाम की 11 डीड, भारतीय स्टेट बैंक की एक पासबुक और आभूषण खरीदने से संबंधित 6 रसीदें भी मिली हैं. इन रसीदों में आभूषणों की कुल कीमत करीब 5 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है. पैतृक आवास पर कई वाहन भी मिले हैं. इनमें 2 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, 1 बोलेरो और 1 बड़ा डीजी सेट शामिल है.

पटना में अजय कुमार सिंह के मकान पर भी तलाशी ली गई. यहां से 10 लाख 38 हजार रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा करीब 41 लाख 81 हजार 977 रुपये कीमत के गहने मिले हैं. साथ ही अलग-अलग बैंकों में आठ खातों से जुड़ी पासबुक और एटीएम कार्ड मिले हैं.

इन खातों में करीब 18 लाख 50 हजार रुपये जमा होने की जानकारी सामने आई है. स्कॉर्पियो और स्कूटी समेत दूसरे वाहनों से जुड़ी जानकारी भी मिली है. पुलिस इन वाहनों की खरीद और मालिकाना हक की जांच कर रही है.

नोएडा में मकान होने के कागजात भी मिले

तलाशी के दौरान नोएडा के सेक्टर 142 में एक मकान से जुड़े कागज मिले हैं. दस्तावेज के अनुसार वहां करीब 1442 वर्गफीट के मकान की बुकिंग की गई है. अजय कुमार सिंह ने वर्ष 2005 में बिहार शिक्षा सेवा में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नौकरी शुरू की थी. EOU की शुरुआती जांच में उनकी कुल संपत्ति वैध आय से 90% से अधिक पाई गई है.

बरामद सामान और कागजों की अभी जांच चल रही है, बेगूसराय पटना वाले मकान का विस्तृत मूल्यांकन आगे के अनुसंधान में किया जा रहा है.यह रेड गुरुवार (20 अगस्त) की सुबह से देर रात तक चली है. टीम द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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Published at : 21 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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