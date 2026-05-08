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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जमाई आयोग', 'पापा के लाडले', JDU-BJP पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, कहा- 'इन लोगों की थेथरई…'

'जमाई आयोग', 'पापा के लाडले', JDU-BJP पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, कहा- 'इन लोगों की थेथरई…'

Rohini Acharya: रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि जेडीयू वाले विपक्ष के बारे में भ्रष्टाचार की, मुकदमों की बात करते हैं लेकिन अपने शासनकाल के घोटालों को भूल जाते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 May 2026 02:16 PM (IST)
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बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कई नए चेहरों को मौका मिला है. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं. कैबिनेट के विस्तार के बाद सियासत भी तेज है. आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) भी लगातार प्रतिक्रिया दे रही हैं. शुक्रवार (08 मई, 2026) को उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा. दोनों पार्टियों को लेकर कहा कि ये थेथरलॉजी में माहिर हैं.

अपने एक्स पोस्ट में रोहिणी आचार्य लिखती हैं, "जेडीयू और बीजेपी वालों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, सब के सब थेथरलॉजी में माहिर हैं. अपने ही कहे से अपनी सहूलियत के हिसाब से पल-पल पलटते हैं, हमारे बिहार के मिथिला के इलाके में एक कहावत, "बाजते छी त हारली केना (जब बोल ही रहे हैं, तो हारे कैसे)" प्रचलित है और ये कहावत इन लोगों पर सटीक बैठती है."

'ये लोग अपनी जमात के परिवारवाद को भूल जाते हैं'

रोहिणी आचार्य ने कहा कि परिवारवाद के मुद्दे पर लगातार बोलने वाले ये लोग अपनी जमात के परिवारवाद को बिल्कुल ही भूल जाते हैं. सिर्फ विपक्ष को परिवारद पर बढ़ावा देने का झूठा उलाहना देते हैं. 

यह भी पढ़ें- विजय थलापति नहीं, तमिलनाडु में BJP बना सकती है सरकार? पप्पू यादव ने सेट किया 'फॉर्मूला'

आगे तंज कसते हुए कहा, "हंसी आती है, इन लोगों की थेथरई पर... 'जमाई आयोग' बनाते हैं ये लोग, 'पापा के लाडले' थोक के भाव में मंत्री बनाए जाते हैं, इनकी सरकारों में, मगर कुतर्क ये कि परिवारवाद को बढ़ावा विपक्ष देता है!!"

एक्स पोस्ट में रोहिणी आचार्य लिखती हैं, "जेडीयू वाले अपनी थोंथी एवं बचकानी दलीलों के साथ विपक्ष के बारे में भ्रष्टाचार की, मुकदमों की बात तो करते हैं मगर अपने शासनकाल के अंतहीन भ्रष्टाचार एवं सैंकड़ों घोटालों को सिरे से भूल जाते हैं. ये भी भूल जाते हैं कि जब ये लोग आज के विपक्ष के साथ सत्ता में होते थे तो इनकी ही जमात के बड़े चेहरे सार्वजनिक मंच से विपक्षी दल के बड़े नेताओं, उनके परिवार वालों पर थोपे गए मुकदमों को बदले की भावना से थोपे गए झूठे मुकदमे बताते थे."

यह भी पढ़ें- 'हवाई जहाज में महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ…', JDU के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya BIHAR NEWS
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