'हवाई जहाज में महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ…', JDU के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान

इंडिगो की फ्लाइट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के खिलाफ कुछ यात्रियों द्वारा कथित तौर पर नारेबाजी की गई है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है. बीते गुरुवार (07 मई, 2026) को महुआ मोइत्रा ने भी वीडियो को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया. इस पर आज (शुक्रवार) जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) ने बड़ा बयान दिया है.

अशोक चौधरी ने कहा कि हवाई जहाज में महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वह गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

(नीचे फ्लाइट वाले वीडियो को देखिए)

This is BJP culture. Why is anyone surprised? I ignored it & went to my mtng from airport. Then people forwarded me video which the Sanghis were “viralling”. That’s when I called it out. @IndiGo6E tells me they need a formal complaint. Which I am sending. pic.twitter.com/muAQxu7vPh — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 7, 2026

'पहले से आशंका जताई जा रही थी कि…'

दूसरी ओर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर कहा कि यह दुखद है. जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. लगातार अलग-अलग जिलों से बंगाल से हिंसा की भी खबरें आ रही हैं. वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती लंबे समय तक करनी चाहिए. पहले से आशंका जताई जा रही थी कि चुनावी नतीजों के बाद वहां हंगामा होगा.

यह भी पढ़ें- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संभालते ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कह दी बड़ी बात, 'मेरा लक्ष्य…'

अशोक चौधरी ने कहा, "ममता बनर्जी को हार को स्वीकार कर लेना चाहिए. वहां (बंगाल) का जनादेश टीएमसी के खिलाफ में है. अनाप-शनाप बयानबाजी से टीएमसी को बचना चाहिए. जनादेश बीजेपी के लिए है. ममता बनर्जी को यह समझना होगा."

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में अशोक चौधरी ने उक्त बयान दिया. सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद अशोक चौधरी को खाद्य उपभोक्ता विभाग मिला है. उन्होंने आज (शुक्रवार) पदभार ग्रहण किया. वे अपने विभाग में आगे कैसे काम-काज करेंगे इसके बारे में भी कई जानकारी दी.

यह भी पढ़ें- भरी महफिल, गोद में डांसर, अनंत सिंह के बाद अब बिहार में BJP नेता का वीडियो वायरल