Tejashwi Yadav Assets: तेजस्वी यादव हैं करोड़ों के मालिक, पत्नी और बच्चों के नाम कितनी संपत्ति? जानें

Tejashwi Yadav Assets: तेजस्वी यादव हैं करोड़ों के मालिक, पत्नी और बच्चों के नाम कितनी संपत्ति? जानें

Tejashwi Yadav Assets: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे. वह अभी इसी सीट से विधायक हैं. चर्चा थी कि फुलपरास से भी वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 06:02 PM (IST)
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे. बुधवार 15 अक्टूबर, 2025) को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया. चर्चा थी कि वह दो सीटों से लड़ेंगे लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वह सिर्फ राघोपुर से ही लड़ेंगे. वर्तमान में तेजस्वी इसी सीट से विधायक हैं. चर्चा थी कि फुलपरास से भी वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं. अब नामांकन के लिए उनकी ओर से दाखिल हलफनामे से संपत्तियों की जानकारी सामने आई है. 

तेजस्वी यादव जहां करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं तो वहीं उनकी पत्नी राजश्री यादव और बच्चों के नाम पर भी भी कुछ संपत्ति है. नीचे सबका एक-एक कर डिटेल्स देखें.

तेजस्वी यादव के नाम पर संपत्तियां

- कुल चल संपत्ति: ₹6,12,48,877.23

- कुल अचल संपत्ति (भूमि/मकान): ₹1,88,50,000.00

- कैश इन हैंड: ₹1,50,000 लगभग (31 मार्च 2025 तक)

- बैंक जमा: एसबीआई, एचडीएफसी में कई बैंक खातों में कुल ₹1.25 करोड़ से ज्यादा

- अनसिक्योर्ड लोन (किसी कंपनी को): ₹4,40,50,000

- शेयर/म्यूच्यूअल फंड आदि: एक इंडियन कंपनी में शेयर ₹4,88,000।

- गोल्ड (सोना): 200 ग्राम (₹17,13,000)

- ज्वैलरी, लैपटॉप, पिस्टल आदि: लैपटॉप ₹85,000, पिस्टल ₹1,05,014, अन्य मशीनरी आदि ₹20,47,398.70

 पत्नी राजश्री यादव की संपत्ति

- कुल चल संपत्ति: ₹59,69,286.34

- कैश इन हैंड: ₹1,00,000 (31 मार्च 2025 तक)

- बैंक जमा: एसबीआई व IDBI बैंक में कुल ₹6 लाख से अधिक

- एलआईसी पॉलिसी: ₹3,13,786.44

- गोल्ड (सोना): 480 ग्राम (₹41,11,200)

- सिल्वर (चांदी): 2 किलो (₹1,70,000)

- हाउसहोल्ड गुड्स: ₹3,25,000

 बेटी कात्यायनी के नाम पर

- कुल चल संपत्ति: ₹31,70,649.00

- कैश इन हैंड: ₹25,000

- बैंक जमा: एसबीआई में खातों में कुल ₹5,47,649

- फिक्स्ड डिपॉजिट: ₹8,00,000

- गोल्ड (सोना): 200 ग्राम (₹17,13,000)

- चांदी: 1 किलो (₹85,000)

 बेटे ईराज लालू यादव के नाम पर

- कुल चल संपत्ति: ₹8,99,000.00

- गोल्ड (सोना): 100 ग्राम (₹8,56,500)

- चांदी: 500 ग्राम (₹42,500)

कुल देनदारियाों की जानकारी नीचे देखें

- बैंक लोन (HDFC, एसबीआई आदि): ₹55,52,051.75 (स्वयं के नाम पर, कुछ संयुक्त लोन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ)

- इनकम टैक्स विवादाधीन: ₹1,35,73,515 (पिछले सालों के लंबित अपील)

- अन्य सरकारी बकाया: शून्य, कोई बिजली/पानी/रेंट आदि बकाया नहीं

Published at : 15 Oct 2025 06:01 PM (IST)
