ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्या के समाधान के लिए आज (मंगलवार) से सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है. इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग पहुंचे जहां उन्होंने जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सहयोग शिविर का शुभारंभ किया.

इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर का मकसद है कि लोगों को न्याय मिल सके, अपने घर में न्याय मिल सके, हर पंचायत में यह शिविर लगेगा. स्पष्ट किया कि सरकार 30 दिनों में जनता की समस्या का निष्पादन करेगी. उन्होंने कहा, "11 तारीख को मैंने सहयोगी शिविर का पोर्टल लॉन्च किया था. एक नंबर- 1100 भी जारी किया था."

31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे पदाधिकारी

सहयोग शिविर को लेकर सीएम ने कहा कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि आवेदन की मॉनिटरिंग हमारे कार्यालय से होगी. आवेदन के 10 दिन बाद हम पदाधिकारी को हम लोग पहला नोटिस देंगे. 25 दिन बाद भी नोटिस भेजा जाएगा. 30 दिन में अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 31वें दिन वे (पदाधिकारी) स्वतः निलंबित हो जाएंगे.

'कुछ ऑफिसर भी हमारे चिंतित…'

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी चेताया. कहा, "कुछ ऑफिसर भी हमारे चिंतित हैं, उनका मानना है कि कुछ न्यायालय का मामला होता है, कुछ जमीन का मामला होता है, लेकिन आपको आदेश करना है, क्योंकि 30 दिन में आप ऑर्डर नहीं देंगे तो वैसे पदाधिकारी पर सरकार कार्रवाई करेगी. किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. कोई आदेश नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी. हमारा दायित्व है कि लोग जिस भी समस्या से ग्रसित हैं उसको समाप्त करना है."

सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, "सोनपुर में आपके यहां एयरपोर्ट बन रहा है, टाउनशिप बन रहा है, अब तो बाबा हरिहरनाथ के नाम पर एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है. बाबा हरिहरनाथ का ही आशीर्वाद है कि इस इलाके को समृद्ध करना है. जिसकी भी जमीन टाउनशिप में जाएगी अगर उसके यहां बेटी की शादी है, घर में विपदा-आपदा आती है तो आप जिलाधिकारी को आवेदन देंगे चार गुना पैसा आपके खाते में पहुंचाया जाएगा."

'सोनपुर में बनेगा गंगा अंबिका पथ'

सीएम ने आगे कहा, "चाहे दिघवारा का पुल हो, सोनपुर का नया पुल हो, जेपी सेतु हो, महात्मा गांधी सेतु हो, उसके बगल में एक पुल बन रहा है, अगले माह हम लोग कच्ची दरगाह से राघोपुर के पुल को चालू करने जा रहे हैं. जिस तरह पटना में मरीन ड्राइव बना है सोनपुर में भी गंगा अंबिका पथ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी.

उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह आप दिल्ली में नोएडा को देखते हैं वैसी ही व्यवस्था बिहार में खड़ी हो रही है. आपकी समृद्धि से ही बिहार आगे बढ़ेगा. अब तो इंडस्ट्री लाना है. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव तक बिजली और सड़क पहुंचाई. अब आगे हम लोगों को दायित्व है कि जो लोग भी बिहार के बाहर नौकरी करने जाते हैं उनके लिए फैक्ट्री और रोजगार की व्यवस्था बिहार की धरती पर करें.