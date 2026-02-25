'हम विधानसभा में शराब की डिलीवरी करा देंगे', बजट सत्र के आखिरी दिन सरकार को सबूत देगी RJD!
Bihar News: आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ उसके पहले बिहार में शराब की जितनी खपत थी उससे कई गुना ज्यादा बंदी के बाद अब है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.
बिहार में शराबंबदी कानून पर हो रही राजनीति के बीच आरजेडी ने सूबत देने की बात कह दी है. बुधवार (25 फरवरी, 2026) को आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा दावा किया. सुनील सिंह ने मीडिया से कहा कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप पैसा दे दीजिए और शराब की डिलीवरी नहीं होगी. अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन सदन का आखिरी दिन है 27 तारीख उस दिन यहां (विधानसभा) पर हम शराब की डिलीवरी करा देंगे.
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, "2016 में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ उसके पहले बिहार में शराब की जितनी खपत थी उससे कई गुना ज्यादा बंदी के बाद अब है. यह बात किसी से छुपी नहीं है. उन्होंने कहा कि 94 हजार किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, बगल का राज्य यूपी, बंगाल, झारखंड और एक देश नेपाल ये बॉर्डर है. इन जगहों पर शराबबंदी नहीं है. ऐसे में आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बिहार में शराब नहीं आएगी."
'जिसे शराब नहीं मिलती वो सूखे नशे का शिकार हुआ'
सुनील सिंह ने कहा कि आज हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई है. जिसे शराब नहीं मिल रही है वो सूखे नशे का शिकार हो गया है. नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि इस राज्य की गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम शराबंबदी कर देंगे तो लोग हमको राजाराम मोहन राय की तरह याद करेगा. अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजाराम मोहन राय के नाम से जानेंगे.
आरजेडी नेता ने आगे कहा, "कोई बता दे कि बिहार में किसी बच्ची की शादी बिना दहेज के होती है क्या? यहां पर दहेज प्रथा कानून लागू है. उसी तरह नशाबंदी की भी स्थिति है. एक अणे मार्ग (मुख्यमंत्री आवास) हो या फिर उसके आसपास जितने रिहायशी इलाके हैं, राजभवन के पास डिलीवरी प्वाइंट है, यह बात बहुत लंबी है, हम प्याज की तरह परत दर परत बताना नहीं चाहते."
यह भी पढ़ें- बिहार: प्यार में फंसा बनाया गंदा वीडियो, फिर दोस्तों के साथ संबंध बनाने को कहा, इनकार किया तो…
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL