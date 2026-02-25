बिहार: प्यार में फंसा बनाया गंदा वीडियो, फिर दोस्तों के साथ संबंध बनाने को कहा, इनकार किया तो…
Nawada News in Hindi: मामला बिहार के नवादा जिले का है. आठ महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए युवक और युवती की दोस्ती हुई थी. इसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई.
प्रेम के जाल में फंसाकर एक युवती के साथ दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है. मामला बिहार के नालंदा का है. रजौली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को इंस्टाग्राम के जरिए आठ महीने पहले अकबरपुर के देवरा गांव निवासी छोटू यादव से दोस्ती हुई थी. बाद में ये दोस्ती प्रेम में बदल गई. इसके बाद जो हुआ उसके बारे में युवती ने सोचा भी नहीं था. उसके प्रेमी ने ही उसके साथ कांड कर दिया.
वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल
बताया जाता है कि 12 फरवरी को ये दोनों मिले थे. इस दौरान युवक ने मोबाइल से लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया. इसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. बीते मंगलवार (24 फरवरी, 2026) शाम युवक ने झांसा देकर युवती को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद उसे नवादा में ही एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसके कुछ साथी पहले से मौजूद थे.
…और किया जानलेवा हमला
यहां आने के बाद सबने युवती से जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया गया. प्रेमी लड़की को इसी के लिए लाया था. लड़की ने विरोध किया तो गुस्साए प्रेमी और उसके साथियों ने टांगी एवं अन्य धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में युवती का दाहिना पैर दो जगहों से गंभीर रूप से जख्मी हो गया. हड्डियां टूट गईं और वह बेहोश हो गई. हमलावर उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए.
थाने में परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत
परिजनों ने आज (बुधवार) लड़की को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पावापुरी रेफर किया गया. युवती ने रोते हुए परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी है. इसके बाद परिवार ने रजौली थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
इस मामले में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि युवती और परिजनों से पूछताछ की गई है. पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. आरोपी छोटू यादव और उसके साथियों की तलाश जारी है.
