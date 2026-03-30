नीतीश कुमार के इस्तीफे पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर ने क्या कहा? 'आने वाले समय में मुख्यमंत्री…'

बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन और एमएलसी के पद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को इस्तीफा दे दिया. ये दोनों राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. दोनों नेताओं के इस्तीफे पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है.

मैथिली ठाकुर ने कहा कि हम सभी लोगों ने उनके (नीतीश कुमार और नितिन नवीन) लिए राज्यसभा के लिए वोट किया था. आज वो समय है कि वो लोग राज्यसभा में प्रवेश करने वाले हैं. बिहार में तो उनको (नीतीश कुमार) बहुत याद किया जाएगा. बिहार का मुख्यमंत्री जब भी बोला जाता है तो दिमाग में नीतीश कुमार का ही नाम गूंजता है क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया.

VIDEO | Patna: BJP MLA Maithili Thakur says,"...Nitish Kumar will be missed in Bihar. For many people, he has always been synonymous with the Chief Minister’s post, whenever one thinks of the Chief Minister of Bihar, the name Nitish Kumar comes to mind. He has done significant… pic.twitter.com/Dtbtrywzyn — Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026

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'नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ेगा बिहार'

मैथिली ठाकुर ने कहा, "बिहार 15 साल पहले क्या था और आज जो खुद को बिहारी बोलने में गर्व महसूस होता है तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की देन है. आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद पर जो भी रहता है वो नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन पर काम करेगा. आगे उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा."

दूसरी ओर बिहार के अगले सीएम को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा, "मुख्यमंत्री की गद्दी किधर किसको मिलनी चाहिए मुझे नहीं मालूम.. ना ही मैं कोई होती हूं कि इस पर बोलूं. नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किया है, निशांत भैया से भी उम्मीद करते हैं. ये नॉर्मल भी है… कोई भी बड़ा हीरो होता है तो हम उसके बेटे से भी वैसा ही उम्मीद करते हैं."

Patna: BJP Leader Maithili Thakur says, ''As of now, I don’t know who should get the Chief Minister’s chair, and I am not in a position to comment on that'' pic.twitter.com/d5gRBx3nVV — IANS (@ians_india) March 30, 2026

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