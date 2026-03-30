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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के इस्तीफे पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर ने क्या कहा? 'आने वाले समय में मुख्यमंत्री…'

नीतीश कुमार के इस्तीफे पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर ने क्या कहा? 'आने वाले समय में मुख्यमंत्री…'

BJP MLA Maithili Thakur: मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री जब भी बोला जाता है तो दिमाग में नीतीश कुमार का ही नाम गूंजता है. उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 30 Mar 2026 05:39 PM (IST)
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बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन और एमएलसी के पद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को इस्तीफा दे दिया. ये दोनों राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. दोनों नेताओं के इस्तीफे पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है.

मैथिली ठाकुर ने कहा कि हम सभी लोगों ने उनके (नीतीश कुमार और नितिन नवीन) लिए राज्यसभा के लिए वोट किया था. आज वो समय है कि वो लोग राज्यसभा में प्रवेश करने वाले हैं. बिहार में तो उनको (नीतीश कुमार) बहुत याद किया जाएगा. बिहार का मुख्यमंत्री जब भी बोला जाता है तो दिमाग में नीतीश कुमार का ही नाम गूंजता है क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया. 

यह भी पढ़ें- 'उनके चेहरे पर…', इस्तीफे को लेकर कैसा था CM नीतीश कुमार का रिएक्शन? इस नेता ने बताया

'नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ेगा बिहार'

मैथिली ठाकुर ने कहा, "बिहार 15 साल पहले क्या था और आज जो खुद को बिहारी बोलने में गर्व महसूस होता है तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की देन है. आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद पर जो भी रहता है वो नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन पर काम करेगा. आगे उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा."

दूसरी ओर बिहार के अगले सीएम को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा, "मुख्यमंत्री की गद्दी किधर किसको मिलनी चाहिए मुझे नहीं मालूम.. ना ही मैं कोई होती हूं कि इस पर बोलूं. नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किया है, निशांत भैया से भी उम्मीद करते हैं. ये नॉर्मल भी है… कोई भी बड़ा हीरो होता है तो हम उसके बेटे से भी वैसा ही उम्मीद करते हैं."

यह भी पढ़ें- BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया MLA पद से इस्तीफा, अब कौन होगा बांकीपुर से उम्मीदवार?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Mar 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Resignation Maithili Thakur Nitish Kumar Nitish Kumar Resign BIHAR NEWS
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