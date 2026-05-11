Watch: बिहार के पटना का अजूबा ATM, यहां पैसे नहीं निकलते, दाढ़ी-बाल कटवाने जाते हैं लोग

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए यह कोई नहीं जानता. ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है जहां के एक वीडियो की देश भर में चर्चा हो रही है. इसमें दिख रहा है कि एटीएम का सेटअप है लेकिन अंदर सैलून चल रहा है. यह वीडियो पटना के दानापुर का बताया जा रहा है.

बाहर एसबीआई का बोर्ड... अंदर हेयर कटिंग

वीडियो में दिख रहा है कि सैलून के अंदर हेयर कटिंग का काम हो रहा है जबिक बाहर से पूरा सेटअप एक एटीएम का है. बाहर में एसबीआई का बोर्ड लगा है. जिस तरह किसी एटीएम के अंदर जाने के लिए शीशे का दरवाजा होता है वह सब वैसे ही लगा हुआ है. यहां की खास बात है कि लोग यहां कैश निकालने नहीं बल्कि दाढ़ी-बाल कटवाने पहुंचते हैं.

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एटीएम के हटने के बाद नहीं हटाया गया बाकी सेटअप

इस वीडियो को लेकर यह बात सामने आई है कि पहले यहां स्टेट बैंक का एटीएम था. बाद में यह बंद हो गया तो कुछ सेटअप जैसे बोर्ड, दरवाजे आदि को वैसे ही छोड़ दिया गया. बाद में खाली जगह को किराए पर दे दिया गया. अब कुछ लोग दूर से एटीएम समझकर पैसा निकालने के लिए पहुंचते हैं तो नजदीक आने पर पता चलता है कि अंदर सैलून है.

In Patna’s Danapur, a closed SBI ATM has been turned into a hair salon. The bank rented out the space, but kept all the ATM signage outside leaving customers shocked to find barbers cutting hair inside! pic.twitter.com/d4CdbpKwME — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 11, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो

फिलहाल इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और बिहार को अजूबा बता रहे हैं. इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए दिनेश नाम के यूजर ने लिखा है, "यह कमाल बिहार में ही हो सकता है... पटना के दानापुर में ATM में सैलून चल रहा है… बाहर SBI का बोर्ड लगा है पर अंदर बस पैसे निकालने की मशीन नहीं है…"

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