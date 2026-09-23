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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई कांड पर पटना में RJD का हल्लाबोल, फूंका CM सम्राट का पुतला

जमुई कांड पर पटना में RJD का हल्लाबोल, फूंका CM सम्राट का पुतला

जमुई छेड़छाड़ घटना के विरोध में पटना में RJD कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीएम सम्राट चौधरी का पुतला फूंका. MLC सुनील सिंह ने सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 23 Sep 2026 05:49 PM (IST)
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बिहार के जमुई में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर सियासत तेज है. पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला फूंका. इस दौरान आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने ‘सम्राट चौधरी मुर्दाबाद’ और ‘सम्राट चौधरी होश में आओ’ जैसे नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों के हाथों में ‘We Want Justice’ लिखे पोस्टर भी नजर आए. आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमुई की घटना को लेकर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

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सुनील सिंह ने सरकार पर साधा निशाना

प्रदर्शन के दौरान आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा,"जमुई की जो घटना हुई है, उससे पूरे बिहारवासी शर्मिंदा हैं. ये ऐसा कृत्य है कि सरकार चाहे जितना भी अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करे, ये छिपने वाला नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "चूंकि इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, तो पुलिस हरकत में आई. प्रतिदिन बच्चियों के साथ ऐसी दर्जनों और सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं..."

कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

आरजेडी नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान राज्य में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. पार्टी नेताओं का आरोप है कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई. विपक्षी दलों की ओर से इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है.

पुलिस कार्रवाई पर सरकार का पक्ष

वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई मामले पर कहा है कि उनकी प्राथमिकता सुशासन है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती. पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है. घटना की जांच के साथ वायरल वीडियो से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें- जमुई मामले पर अशोक चौधरी बोले- कानून का राज कायम रहेगा

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 23 Sep 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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