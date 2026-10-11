ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: भागलपुर में बांध टूटने से गंगा का कहर, कई घर नदी में समाए

बिहार: भागलपुर में बांध टूटने से गंगा का कहर, कई घर नदी में समाए

भागलपुर के राघोपुर में गंगा कटाव से दो मंजिला मकान समेत कई घर नदी में समा गए. 125 साल पुराना तटबंध टूटने के बाद 14 नंबर सड़क पर खतरा बढ़ गया है.

Written By : निभाष चंद्र मोदी, भागलपुर |  Updated at : 11 Oct 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के भागलपुर जिले के राघोपुर में गंगा नदी का कटाव लगातार तबाही मचा रहा है. जलस्तर घटने के बावजूद नदी की तेज धारा से घरों के उजड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है. छोटी अलालपुर में दो मंजिला मकान समेत कई घर गंगा में समा गए. इससे पहले करीब 125 साल पुराना रेल लाइन तटबंध भी टूट चुका है. अब गंगा का दबाव 14 नंबर सड़क पर बढ़ने से हजारों लोगों के आवागमन पर संकट मंडरा रहा है. हालात को देखते हुए कटाव प्रभावित परिवारों में दहशत है.

राघोपुर पंचायत के छोटी अलालपुर में गंगा का कटाव लोगों के आशियाने निगल रहा है. वर्षों की मेहनत और जीवनभर की कमाई से बनाए गए मकान देखते ही देखते नदी में समा रहे हैं. मकानों के नदी में विलीन होने का वीडियो भी सामने आया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
'जनरल डायर से बड़ा कुशासन', प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भड़के पप्पू यादव
'जनरल डायर से बड़ा कुशासन', प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भड़के पप्पू यादव
बिहार
कोटा: 'बदबू आ रही है...', एंबुलेंस वालों ने किया मना तो कचरा गाड़ी से ले गया भाई का शव
कोटा: 'बदबू आ रही है...', एंबुलेंस वालों ने किया मना तो कचरा गाड़ी से ले गया भाई का शव
बिहार
किशनगंजः फोन पर पत्नी से बात, फिर गोली की आवाज…सिपाही की मौत से सनसनी
किशनगंजः फोन पर पत्नी से बात, फिर गोली की आवाज…सिपाही की मौत से सनसनी
बिहार
'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान
'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान

यह भी पढ़ें- किशनगंजः फोन पर पत्नी से बात, फिर गोली की आवाज…सिपाही की मौत से सनसनी

125 साल पुराना तटबंध भी नहीं बचा

पहले मार्जिनल बांध और पुरानी रेल लाइन तटबंध का करीब 300 से 400 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ था. अब गंगा का दबाव 125 साल पुराने रेल लाइन तटबंध पर बढ़ गया. उसे बचाने के लिए बालू भरी बोरियां डालने और करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे किए गए, लेकिन तटबंध का हिस्सा भी टूट गया. इसके बाद आसपास के मकानों पर खतरा और बढ़ गया.

14 नंबर सड़क पर मंडराया खतरा, अलर्ट रहने की जरूरत

अब गंगा का दबाव 14 नंबर सड़क पर बढ़ रहा है. यह सड़क लत्तीपुर से विक्रमशिला पहुंच पथ को जोड़ती है और हजारों लोगों के लिए आवागमन का अहम रास्ता है. कई जगह दरारें आने की बात सामने आई है. जल संसाधन विभाग बालू भरी बोरियां डालकर सड़क बचाने में जुटा है. सड़क क्षतिग्रस्त होने पर इलाके में आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

मंत्रियों के दावों पर सवाल, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

बिहार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार सड़क को बचाने के लिए प्रयास कर रही है. वहीं, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा और वीआईपी नेत्री अपर्णा कुमारी ने तटबंध टूटने पर सरकार को घेरा और मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की. कटाव निरोधी कार्यों पर खर्च और उनकी प्रभावशीलता को लेकर भी सवाल उठे हैं. फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती घरों को बचाने और 14 नंबर सड़क को सुरक्षित रखने की है.

यह भी पढ़ें- 'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान

Published at : 11 Oct 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Bhagalpur News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'जनरल डायर से बड़ा कुशासन', प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भड़के पप्पू यादव
'जनरल डायर से बड़ा कुशासन', प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भड़के पप्पू यादव
बिहार
कोटा: 'बदबू आ रही है...', एंबुलेंस वालों ने किया मना तो कचरा गाड़ी से ले गया भाई का शव
कोटा: 'बदबू आ रही है...', एंबुलेंस वालों ने किया मना तो कचरा गाड़ी से ले गया भाई का शव
बिहार
किशनगंजः फोन पर पत्नी से बात, फिर गोली की आवाज…सिपाही की मौत से सनसनी
किशनगंजः फोन पर पत्नी से बात, फिर गोली की आवाज…सिपाही की मौत से सनसनी
बिहार
'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान
'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद करेंगे ओवैसी, आजमगढ़ में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा
पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद करेंगे ओवैसी, आजमगढ़ में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा
क्रिकेट
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
विश्व
नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से कई पुल-घर बहे, 10 लापता
नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से कई पुल-घर बहे, 10 लापता
इंडिया
'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
टेक्नोलॉजी
Vivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?
Vivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?
ट्रेंडिंग
बच्चे ने कुत्तों के साथ खेला क्रिकेट..डॉगेश भाई ने की विकेट कीपिंग
बच्चे ने कुत्तों के साथ खेला क्रिकेट..डॉगेश भाई ने की विकेट कीपिंग
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget