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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जनरल डायर से बड़ा कुशासन', प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भड़के पप्पू यादव

'जनरल डायर से बड़ा कुशासन', प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भड़के पप्पू यादव

पप्पू यादव ने केंद्र पर हमला बोलते हुए मौजूदा कुशासन की तुलना जनरल डायर के दौर से की. उन्होंने जनता को गाली देने वालों को ‘गद्दार’ कहा और नई आजादी की जरूरत बताते हुए बड़ा बयान दिया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Oct 2026 05:16 PM (IST)
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बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मौजूदा हालात की तुलना जनरल डायर के दौर से करते हुए कहा कि देश में जनरल डायर से भी बड़ा कुशासन हो गया है. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आतंक का माहौल बनाया गया और करीब 7 हजार आम लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि जनता को गाली देने वालों को माफी नहीं मिलेगी और देश को एक नई आजादी की जरूरत है.

पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा कि देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है. उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा, “जनरल डायर से बड़ा कुशासन हो गया है.” सांसद ने आरोप लगाया कि दिल्ली में डर का माहौल बनाया गया और आम लोगों के साथ ज्यादती की गई. 

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‘जनता को गाली देने वालों को माफी नहीं मिलेगी’

सांसद ने कहा कि देश की जनता भगवान के समान है और उसे अपमानित करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा. उन्होंने अपने बयान में कुछ नेताओं की भाषा पर सवाल उठाते हुए उन्हें ‘गद्दार’ कहा. पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग जनता और विरोध करने वालों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कहा वो तो पहले ही गद्दार हैं.

राहुल और प्रियंका गांधी की लड़ाई का किया समर्थन

पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वे पिछले तीन वर्षों से सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई बच्चों, छात्रों और किसानों के अधिकारों के लिए है.

‘1942 से बड़ी क्रांति, नई आजादी चाहिए’

पप्पू यादव ने कहा कि देश में 1942 से भी बड़ी क्रांति हो रही है. जेनजी और जेन अल्फा के युवा लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश को मौजूदा हालात से मुक्ति दिलाने के लिए नई आजादी की जरूरत है.

यह भी पढ़ें- 'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Cjp Protest
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