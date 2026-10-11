दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में उस समय हड़कंप का माहौल बन गया, जब एक यात्री के पावर बैंक में उड़ान के दौरान अचानक से आग लग गई. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पैसेंजर आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं. स्थिति को देखते हुए फ्लाइट को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. घटना के बाद जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक, सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं.

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6115 दिल्ली से चेन्नई जा रही थी. उड़ान के दौरान यात्री के पावर बैंक से धुआं निकलता देखा गया. केबिन के क्रू मेंबर ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया. फायर सेफ्टी के उपकरण से आग पर काबू पाया गया.

दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान के दौरान यात्री के पावर बैंक में लगी थी आग. फ्लाइट के अंदर मची चीख-पुकार का वीडियो आया सामने! #EmergencyLanding #IndigoFlight #Powerbank #ABPNews https://t.co/6dK9Me4oQX — ABP News (@ABPNews) October 11, 2026

इंडिगो ने अपने बयान में कहा, '11 अक्टूबर 2026 को संचालित फ्लाइट 6ई-6115 को एक यात्री के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से धुआं निकलने की सूचना मिलने के बाद हैदराबाद डायवर्ट किया गया. फ्लाइट को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. इंडिगो का कहना है कि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चेन्नई जाने के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है.'

एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या कहा?

एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है. ऐसे मामलों में सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है. केबिन क्रू ने फायर सेफ्टी यंत्रों का उपयोग कर आग को बुझाया. घटना का सटीक समय और स्थान फिलहाल निर्धारित नहीं किया जा सका है. घटना के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की है. साथ ही पता लगाया जा रहा है कि पावर बैंक में आग लगने की वजह क्या था, वह किस कंपनी का था.

जांच में यह भी पता किया जा रहा है कि कि उपकरण में किसी तरह की तकनीकी खराबी थी या बैट्री से जुड़ी समस्या थी. हाल के सालों में लिथियम आयन बैटरी से जुड़े सिक्योरिटी खतरे को लेकर विमानन उद्योग लगातार सतर्कता बरता हुआ है. पावर बैंक, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली बैट्रियां अत्यधिक गर्म होने या खराब होने की स्थिति में आग पकड़ लेती हैं.