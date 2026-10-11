अयोध्या से लड़े CM योगी और अखिलेश तो कौन मारेगा बाजी? क्या कहते हैं आंकड़े?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या फिर चर्चा में आ गया है. चर्चा का कारण इस बार राम मंदिर नहीं है. अब चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक दूसरे को चुनौती देना.

अखिलेश यादव ने सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हें मैदान में उतरने की बात कह दी. इस सियासी बयानबाजी के बीच पिछले तीन विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि अयोध्या सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम है, लेकिन सपा ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है.

इस विधानसभा में रहा इनका कब्जा

अयोध्या विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 2012 में समाजवादी पार्टी के पवन पांडेय ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2017 के चुनाव में बीजेपी ने वापसी की और वेद प्रकाश गुप्ता विधायक बने. 2022 में भी नतीजें यही रहे. हालांकि राम मंदिर मुद्दे के बाद समाजवादी पार्टी की ताकत मे इजाफा हुआ है.

ये रहा पार्टियों का वोट प्रतिशत बढ़ा

2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लल्लू सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था. उन्हें 49,857 वोट मिले थे. उनका मत प्रतिशत 25.93% रहा. सपा के पवन पांडेय को 55,262 वोट मिले थे. तब पार्टी का वोट प्रतिशत 28.74% था. इस चुनाव में सपा ने बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की थी. 2017 में बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता को 1,07,014 वोट मिले और पार्टी का मत प्रतिशत बढ़कर 49.20% हो गया. सपा के पवन पांडेय को 56,574 वोट मिले. सपा का वोट प्रतिशत 26.01% रहा.

सपा ने भी दिखाई ताकत

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता को 1,13,414 वोट मिले थे जबकि सपा के पवन पांडेय को 93,424 वोट मिले. यानी बीजेपी का मत प्रतिशत 49.04% रहा. दूसरी ओर सपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 40.40% पहुंच गया. 2017 के मुकाबले 2022 में सपा के मत प्रतिशत में 14.39 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई. बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग स्थिर रहा.

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