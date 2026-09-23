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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई मामले पर अशोक चौधरी बोले- कानून का राज कायम रहेगा

जमुई मामले पर अशोक चौधरी बोले- कानून का राज कायम रहेगा

जमुई छेड़छाड़ मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ऐसी घटना में क्षमा का प्रावधान नहीं है. उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार के काम की तारीफ की और कानून का राज कायम रखने की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 23 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और घटना का वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस कार्रवाई के दौरान पैर में गोली लगी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस तरह की घटना में किसी तरह की क्षमा का प्रावधान नहीं है.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक चौधरी ने कहा- जिस तरह की घटना हुई है, उसमें क्षमा का प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास का भाव बनाए रखने के लिए काम कर रही है. आगे कहा कि इस तरह के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए.

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सम्राट सरकार के काम की तारीफ

अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के काम की भी सराहना की. उन्होंने कहा- सम्राट चौधरी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने महिलाओं में यह विश्वास जगाने का प्रयास किया है कि राज्य में कानून का राज कायम रहेगा.

नीतीश कुमार के कार्यकाल का भी किया जिक्र

अशोक चौधरी ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के समय से जिस तरह कानून का राज कायम रखने की बात कही गई, उसी तरह आगे भी कानून का राज रहेगा. जो विश्वास उन्होंने शुरू किया था, वो विश्वास कायम रहेगा.

महिलाओं की योजनाओं पर भी बोले

मंत्री ने कहा कि महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाएं नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू की गई थीं और सरकार महिलाओं के बीच बने विश्वास को कायम रखने के लिए काम करेगी. फिलहाल जमुई घटना के बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज है.

यह भी पढ़ें- बिहार BJP के प्रभारी बने हरीश द्विवेदी, देवेश कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 23 Sep 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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