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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में BJP नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी? नीतीश कुमार से RJD बोली- 'आपको...'

बिहार में BJP नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी? नीतीश कुमार से RJD बोली- 'आपको...'

Bihar New CM: आरजेडी का कहना है कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को सरकार बनाने से महागठबंधन रोकेगा. बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश बिहार के सीएम बने रहें.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 12:51 PM (IST)
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नीतीश कुमार को आरजेडी की ओर से बड़ा ऑफर मिला है. आरजेडी के प्रधान महासचिव एवं विधायक रणविजय साहू ने बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को एबीपी न्यूज़ से कहा कि आप (नीतीश कुमार) मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मत दीजिए. आपको पूर्ण बहुमत रहेगा. संख्या बल की कमी नहीं होगी. महागठबंधन समर्थन करेगा. जनता चाहती है नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें.

रणविजय साहू ने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए को प्रचंड जीत मिला है जबकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश को जबरन सीएम की कुर्सी से हटाना चाहती है. राज्यसभा सदस्य बनाकर दिल्ली ले जाकर नीतीश की राजनीति को खत्म कर देना चाहती है. नीतीश कुमार आगे बढ़ें. आंकड़ा की कोई कमी नहीं होगी.

'हम लोगों का रुख स्पष्ट'

आरजेडी विधायक ने आगे कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को सरकार बनाने से महागठबंधन रोकेगा. जनता नीतीश कुमार के साथ, जनमत नीतीश के साथ, तो फिर क्यों नीतीश को सीएम की कुर्सी से बीजेपी हटा रही है? नीतीश कुमार को तय करना है कि क्या फैसला करेंगे. हम लोगों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश बिहार के सीएम बने रहें. जनता के लिए हम लोग नीतीश के समर्थन के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें- CM पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, 'हम लोग चाहते हैं…'

पार्टी की ओर से पहली बार आया ऐसा बयान

बता दें कि रणविजय साहू की ओर से दिए गए इस तरह के बयान से बिहार का सियासी माहौल और गर्म हो उठा है. पार्टी की ओर से पहली बार इस तरह का बयान आया है. रणविजय साहू का बयान ऐसे समय में आया है जब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होने वाले हैं. 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर वे शपथ लेंगे. वापस आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. उसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होना है. बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है. अब आरजेडी के ऑफर से एक नई हवा बहने लगी है.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: बिहार में नए मुख्यमंत्री के लिए BJP में हलचल तेज, सम्राट चौधरी सहित इन नेताओं को दिल्ली से बुलावा

Published at : 08 Apr 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Mahagathbandhan Nitish Kumar Bihar New CM BIHAR NEWS Bihar Next CM
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