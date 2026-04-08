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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, 'हम लोग चाहते हैं…'

CM पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, 'हम लोग चाहते हैं…'

Bihar New CM: नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने आवास पर एक पोस्टर लगाया है. उन्होंने निशांत को ही जेडीयू का भविष्य बताया है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं. ऐसे में चर्चा है कि बिहार में अब बीजेपी का सीएम बनेगा. इस बीच जेडीयू की ओर से निशांत को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने आवास पर एक पोस्टर लगाया है. इसको लेकर सियासी गलियारे में कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

'विरासत मजबूत, भविष्य दमदार...'

पोस्टर में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत की तस्वीर है. इस पर लिखा गया है, "विरासत मजबूत, भविष्य दमदार. निशांत कुमार हैं तैयार." पोस्टर को लेकर एबीपी न्यूज़ से बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को बातचीत में नीरज कुमार ने कहा कि हम लोग और जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत सीएम बनें. नीतीश कुमार के सारे गुण निशांत में हैं.

नीरज कुमार ने निशांत को बताया जेडीयू का भविष्य

नीरज कुमार ने कहा कि निशांत में काफी काबिलियत है. निशांत जेडीयू के भविष्य हैं. Ni से Nitish, Ni से Nishant भी होता है. नीतीश ने अपनी विरासत निशांत को सौंप दी है. नीतीश ने सामाजिक आंदोलन वैचारिक धरातल पर उतारा है. उसके वाहक निशांत हैं. निशांत जेडीयू के अब सर्वमान्य नेता हैं. निशांत तैयार हैं. हालांकि सीएम कौन होगा, किस पार्टी से होगा, इस पर एनडीए के सभी दल मिलकर निर्णय करेंगे.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया 'अमंगल दोष' से ग्रसित, स्कूटी पर मरीज देख NDA सरकार को घेरा

दिल्ली से पटना आने पर इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश

बता दें कि नीतीश कुमार कल (गुरुवार) दिल्ली रवाना हो रहे हैं. 10 तारीख को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. पटना लौटने पर वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. नई सरकार का गठन होना है. बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है. इसी बीच जेडीयू की तरफ से निशांत को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा है. पोस्टर अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहा है. 

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: बिहार में नए मुख्यमंत्री के लिए BJP में हलचल तेज, सम्राट चौधरी सहित इन नेताओं को दिल्ली से बुलावा

Published at : 08 Apr 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar Bihar New CM BIHAR NEWS
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