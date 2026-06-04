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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर से पुलिस की लंबी पूछताछ, दोनों गार्ड गिरफ्तार, रौशन आनंद की रिहाई की मांग के साथ प्रदर्शन

खान सर से पुलिस की लंबी पूछताछ, दोनों गार्ड गिरफ्तार, रौशन आनंद की रिहाई की मांग के साथ प्रदर्शन

Khan Sir Coaching Attack: पटना में कोचिंग पर फायरिंग मामले में खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर उनके छात्र सड़कों पर उतरे.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 04 Jun 2026 09:53 PM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित फायरिंग का विवाद गरमाया हुआ है. इस बीच पुलिस की टीम ने खान सर से उनके कोचिंग में जाकर लंबी पूछताछ की है. उनके गार्ड का फायरिंग का वीडियो सामने आया था, उस संदर्भ में पूछताछ हुई है. कोचिंग पर हमला मामले में भी उनसे पूछताछ हुई है. शुक्रवार (05 जून) को फिर पूछताछ हो सकती है.

फायरिंग मामले में उनके दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना के बेऊर जेल भेजा जा रहा है. फैजल खान (खान सर) के कोचिंग पर जब हमला हुआ था तो उन्होंने आरोप लगाया था कि पांच से छह राउंड फायरिंग हुई है लेकिन अब वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि उनके गार्ड ही फायरिंग कर रहे थे. कोचिंग पर हमला करने मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 

रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन

उधर, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर आज (04 जून) पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया. कारगिल चौक पर छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा. पोस्टर बैनर के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान खान सर के खिलाफ नारेबाजी हुई. हाय हाय के नारे लगाए गए.

रौशन आनंद समेत तीन लोगों की हुई थी गिरफ्तारी

दरअसल खान सर के कोचिंग पर हमले के मामले में रौशन आनंद समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. रौशन आनंद के लोगों पर हमला करने का आरोप लगा था. पुलिस के मुताबिक, मंगलवार (02 जून) की रात में करीब 10:10 बजे कदमकुंआ थानांतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में सूचना मिली थी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी. बाद में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. बहरहाल पटना के मुसल्लहपुर इलाके में दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद छात्र-छात्राएं अपने पढ़ाई को लेकर भी चिंतित हैं.

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Published at : 04 Jun 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Khan Sir BIHAR NEWS Roshan Anand
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