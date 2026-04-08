बिहार में नए CM के लिए BJP में हलचल तेज, सम्राट चौधरी सहित इन नेताओं को दिल्ली से बुलावा

बिहार में नई सरकार के गठन के लिए दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कल (10 अप्रैल) बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को अहम बैठक होगी. बीजेपी के शीर्ष केंद्रीय नेताओं के अलावा बिहार के नेता भी शामिल होंगे.

इस मीटिंग में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे. इनके अलावा नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी रहेंगे.

साथ ही मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडेय सहित अन्य प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया. बैठक में औपचारिक रूप से प्रदेश कोर कमेटी से मुख्यमंत्री का नाम मांगा जा सकता है. नए मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी. बैठक में चर्चा के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व आगे का फैसला लेगा.