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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार पर मेहरबान हुई RJD? पीएम मोदी से की केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग

नीतीश कुमार पर मेहरबान हुई RJD? पीएम मोदी से की केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग

Bihar Politics: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने बड़ी मांग रख दी है. आरजेडी नेता मुकेश रोशन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पीएम से मांग की है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं. एक बार फिर उनको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है और नीतीश को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है. हालांकि इस संभावित विस्तार को लेकर अभी तारीख या नाम स्पष्ट नहीं है.

मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें एवं नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा के बीच RJD की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. RJD सीनियर लीडर मुकेश रोशन ने कहा, "नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, रेलवे, कृषि जैसे बड़ा मंत्रालय नीतीश को मिले, उप-प्रधानमंत्री भी बनाया जाए.

बिहार के लिए गौरव की बात- मुकेश रोशन

आरजेडी नेता मुकेश रोशन ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने को बिहार के लिए गौरव की बात करार दिया है. उन्होंने आगे कहा कि जल्द मोदी मंत्री मंडल का विस्तार होगा. नीतीश के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला लेकिन सीएम की कुर्सी से हटा दिए गए तो उनको कम से कम उचित सम्मान तो देना चाहिए. 

मुकेश रोशन ने कहा, "लालू और नीतीश दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि समाजवादी आंदोलन से जुड़ी रही है. इसलिए नीतीश की चिंता हमको है. हालांकि यहां गठबंधन नीतीश से नहीं हम लोगों का होगा. जेडीयू तुरंत नीतीश को लेकर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे. जेडीयू भी चाहती है कि नीतीश की केंद्र में बड़ी भूमिका हो इसलिए मंगलवार (30 जून) को डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने नीतीश के केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर खुलकर बात नहीं की.

डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने क्या कहा?

डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि चर्चा तेज है या मध्यम या धीमी है यह तो आप लोग ही जानते हैं. मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है. ऐसी चर्चा आप लोगों से ही सुनते हैं. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बीस वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं.
 
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला. नीतीश के विकास एवं न्याय के साथ सुशासन के रास्ते पर ही बिहार की मौजूदा सरकार आगे बढ़ रही है. इसी सिद्धांत पर सरकार बिहार में आगे भी काम करेगी.

बता दें 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं. रेलवे सहित कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही अटकलें लग रही हैं कि वह केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं. वहीं इस तरह की अटकलें अब जोर पकड़ रही हैं. हालांकि जेडीयू कुछ भी खुल कर नहीं बोल रही है.

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Published at : 01 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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