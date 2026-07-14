BJP प्रत्याशी को रोहिणी आचार्य ने बताया 'जबरिया दूल्हा', पूछा- चुनावी फेरे ले पाएंगे या नहीं?

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVIDEO: बीजेपी प्रत्याशी को रोहिणी आचार्य ने बताया 'जबरिया दूल्हा', पूछा- चुनावी फेरे ले पाएंगे या नहीं?

VIDEO: बीजेपी प्रत्याशी को रोहिणी आचार्य ने बताया 'जबरिया दूल्हा', पूछा- चुनावी फेरे ले पाएंगे या नहीं?

Bankipur By-Election: रोहिणी आचार्य का कहना है कि 'जबरिया नीति' अपनाते हुए नीरज कुमार सिन्हा को बुलाया गया और उसके सिर पर पार्टी का सिंबल (सेहरा) बांधा गया. पढ़िए उन्होंने कैसे सवाल उठाए हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है. इस बीच बयानबाजी जारी है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा (Neeraj Kumar Sinha) के एक वीडियो पर भाजपा को घेरा है.

इस वीडियो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का हाथ हटाते हुए नीरज कुमार सिन्हा दूर हटते दिख रहे हैं. इसे अपने एक्स हैंडल से मंगलवार (14 जुलाई, 20256) को रोहिणी आचार्य ने शेयर किया है. सवाल किया है कि बीजेपी का 'जबरिया दुल्हा' चुनावी फेरे ले पाएगा या नहीं?

रोहिणी आचार्य ने वीडियो पोस्ट करने के साथ ही एक्स पर लिखा है, "बिहार में 'जबरिया विवाह/जबरिया दूल्हा' बनाने की कहानियां तो बहुत सुनी थीं, जहां लड़के को अगवा करके जबरन सिंदूर दान करवा दिया जाता था, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट पर पहली बार 'जबरिया उम्मीदवारी' का लाइव नजारा बीजेपी के सौजन्य से ही देखने को मिला है!"

प्रत्याशी के बदलाव पर साधा निशाना

उनका कहना है कि पहले बीजेपी ने बड़े गाजे-बाजे के साथ किसी अभिषेक कुमार सिन्हा का टिकट फाइनल किया, लड्डू बांटे गए, बीजेपी के नेताओं की बारात सज गई, लगा कि दूल्हा सात फेरे लेने को तैयार है, लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि 'पारिवारिक कारणों' से दूल्हे ने चुनावी फेरे लेने से इनकार कर दिया. अब जब बारात दरवाजे पर खड़ी हो और दूल्हा गायब हो जाए, तो इज्जत बचाने के लिए आनन-फानन में क्या किया जाता है? वही, जो पुरानी फिल्मों में होता था- "दूल्हे के छोटे भाई या बगल के किसी सीधे-साधे लड़के को पकड़ो, सेहरा पहनाओ और मंडप में बिठा दो! बीजेपी ने भी यही किया."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी और बेल के बाद वीणा मानवी रोने लगीं, नितिन नवीन का नाम क्यों लिया?

बीजेपी पर निशाना साधते हुए रोहिणी ने कहा कि मात्र कुछ ही घंटों के भीतर 'जबरिया नीति' अपनाते हुए किसी नीरज कुमार सिन्हा को बुलाया गया, उसके सिर पर पार्टी का सिंबल (सेहरा) बांधा गया और कहा गया- "बाबू अब इज्जत दांव पर लगी है, बस किसी तरह से कमलगट्टों की फौज व निक्कर गैंग की लाज बचाओ." 

रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब देखना दिलचस्प होगा कि 'जबरिया दूल्हा' चुनावी मंडप में टिक कर चुनावी फेरे ले पाता है या फेरों के बीच ही बैठ जाता है.

यह भी पढ़ें- 'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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