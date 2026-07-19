बांकीपुर उपचुनाव: RJD नेता का बीजेपी पर हमला, 'भ्रम में मत रहना, अभी तो घंटी...'
Bankipur Bypoll 2026: आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में राजद को मिल रहे अपार जनसमर्थन से घबराई BJP अपना बोरा-बक्कु लेकर 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारने को मजबूर हो गई.
बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. उपचुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी उम्मीदवार के बीच टक्कर है. बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज करते हुए 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है. अब आरजेडी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी को घेरा है. उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि हवा में विरोधियों के टेंट-शामियाने तक उड़ जाएंगे.
RJD को मिल रहे जनसमर्थन से बीजेपी घबरा गई- शक्ति सिंह यादव
आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''बांकीपुर उपचुनाव में राजद को मिल रहे अपार जनसमर्थन से घबराई BJP अपना बोरा-बक्कु लेकर 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारने को मजबूर हो गई है.''
'RJD ने सिर्फ मंदिर की घंटी बजाई और पूरी NDA बेचैनी में है'
उन्होंने आगे कहा, ''भ्रम में मत रहना! अभी तो राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ मंदिर की घंटी बजाई है और पूरी NDA बेचैनी में है. अभी तो तहज्जुद की नमाज़ बाकी है, जब वो अदा होगी तो तुम दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ोगे. क्या दलित, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक और यादव समाज तुम्हारा गुलाम है? या ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला समाज BJP का नौकर है?''
विरोधियों के टेंट-शामियाने उड़ जाएंगे- शक्ति सिंह यादव
RJD नेता ने जीत का दावा करते हुए कहा, ''डंके की चोट पर कह रहा हूं, चुनाव के आखिरी दिनों में जब बांकीपुर में 'मौरंगिया हवा' बहेगी, तो विरोधियों के टेंट-शामियाने उड़ जाएंगे और सब अपने घरों में क्वारंटीन हो जाएंगे. चारों तरफ सिर्फ जनता और राष्ट्रीय जनता दल की हरियाली ही दिखाई पड़ेगी.''
बीजेपी का किला ध्वस्त होने वाला है- शक्ति सिंह यादव
इससे पहले शनिवार (18 जुलाई) को भी आरजेडी नेता शक्ति यादव ने दावा किया कि बीजेपी का किला ध्वस्त होने वाला है. उन्होंने कहा, ''आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के डर से BJP ने तो अपना उम्मीदवार बदल दिया. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनता को एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिलने वाला है. बांकीपुर का दलित-पिछड़ा मुसलमान बीजेपी को नकार कर आरजेडी प्रत्याशी को जीत की माला पहनाने वाला है.'' बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग होगी. जबकि तीन अगस्त को नतीजे घोषित होंगे.
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