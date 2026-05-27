JDU के जनता दरबार में निशांत कुमार से मिलने पहुंच गए RJD के विधायक, बोले- 'हम अपने…'

जेडीयू कार्यालय में बुधवार (27 मई, 2026) को पार्टी की ओर से आयोजित जनता दरबार में हैरान करने वाली तस्वीर तब दिखी जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (Nishant Kumar) से मिलने के लिए आरजेडी के विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह (Bogo Singh) पहुंच गए. बोगो सिंह अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे. निशांत से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी.

बोगो सिंह बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट से विधायक हैं. मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुईं इसके बारे में उन्होंने एबीपी न्यूज़ को बताया. कहा कि हम जेडीयू कार्यालय नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के जनता दरबार में गए थे.

अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर गए थे मिलने

उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मिलने गए थे. हमारे यहां सिक्स बेड के हॉस्पिटल में कुत्ते बैठे रहते हैं. कोई डॉक्टर नहीं रहता है. इस समस्या का निदान किया जाए इसके लिए हमने उनको आवेदन दिया.

आरजेडी विधायक ने कहा कि हमने ज्यादा समय नहीं लगाया. अपनी बात को रखा और आवेदन देकर निकल गए. निशांत कुमार ने आश्वासन दिया है कि वे इसको देखेंगे. जल्द स्वास्थ्य-व्यवस्था वहां दुरुस्त होगी ऐसी बात उन्होंने कही है.

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दूसरी ओर बोगो सिंह ने आरोप लगाया कि कहने को सुशासन है लेकिन एक मंत्री से एक विधायक को मिलने के लिए चप्पल घिस जा रहा है. हम 22 घंटे से स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे थे. कल (मंगलवार) सुबह से हम लगे हुए थे. हम आवास पर भी गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई. अंत में जनता दरबार में जाना पड़ा. एक मंत्री से मिलने के लिए एक विधायक की कितनी फजीहत होती है यह देख सकते हैं.

बोगो सिंह ने कहा कि हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आदेश लेकर उनके (नीतीश) माता-पिता के नाम पर हॉस्पिटल बनवाया था. दो करोड़ की जमीन हमने दान में देकर उप स्वास्थ्य केंद्र को बनावाया. अभी वहां डॉक्टर नहीं रहते हैं. छह बेड का अस्पताल है. उसमें भूसा रखा रहता है. मवेशी बैठते हैं. इसी बात को रखने हम निशांत कुमार के पास गए थे.

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