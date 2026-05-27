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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, कैश वैन लूटकांड का आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

पटना में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, कैश वैन लूटकांड का आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

Patna News In HIndi: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो कुख्यात अपराधी मसौढ़ी इलाके में किसी सोना-चांदी की दुकान में लूट की योजना बना रहे हैं.जिसके बाद हुई मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

By : रंजीत राजन | Updated at : 27 May 2026 02:25 PM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में पुलिस-अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया. मामला मसौढ़ी थाना क्षेत्र के चरमा गांव के समीप का है.

पुलिस गिरफ्त में दोनों बदमाश 13 मई को हुए CMS कंपनी की कैश वैन लूटकांड में शामिल थे. पुलिस ने इनके पास काफी हथियार भी बरामद किए हैं. पुलिस इन्हें लगातार तलाश कर रही थी.जिसमें आज उसे सफलता मिल गयी.

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सोने-चांदी की दुकान में लूट की योजना बना रहे थे 

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो कुख्यात अपराधी मसौढ़ी इलाके में किसी सोना-चांदी की दुकान में लूट की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम ने जैसे ही अपराधियों की घेराबंदी की, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.
 
इस दौरान एक गोली पुलिस वाहन पर भी लगी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी अजय पासवान घायल हो गया. अजय पासवान पटना जिले मनेर का रहने वाला है. घायल बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. वहीं दूसरे अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

दोनों पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं 

इस संबंध में पटना पूर्वी के सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, चार जिंदा कारतूस और दो खोखा बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधियों पर डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और वे कई राज्यों में वांछित थे.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों अपराधी 13 मई 2026 को गोपालपुर थाना क्षेत्र में CMS कंपनी की कैश वैन लूट कांड में भी शामिल थे. उस मामले का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा किया था.

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Published at : 27 May 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Police Encounter BIHAR NEWS PATNA NEWS
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