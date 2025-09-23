मधुबनी जिले के लौकहा से आरजेडी के विधायक भरत भूषण मंडल ने विवादित बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है. बीते सोमवार (22 सितंबर, 2025) को सुपौल के छातापुर प्रखंड के बलुआ बाजार स्थित आदर्श मध्य विद्यालय मैदान में आयोजित अतिपिछड़ा चेतना संवाद कार्यक्रम में आरजेडी विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्थानीय विधायक सह पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.

'कभी ललन सिंह तो कभी विजय चौधरी…'

आरजेडी विधायक भरत भूषण मंडल ने कहा, "नीतीश से बड़ा ऊंची जात का दलाल बिहार में आज तक पैदा नहीं हुआ. इनके बगल में बैठते हैं संजय झा… अररिया और झंझारपुर क्षेत्र में तो नारा तक लिखा गया है- नीतीश जूता खाए खगड़िया में, आराम करे अररिया में… उन्होंने आगे कहा कि सीएम कभी ललन सिंह तो कभी विजय चौधरी के घर आराम करते हैं और पिछड़ों का अपमान करते हैं." आरजेडी विधायक के इस बयान से बवाल होना तय है.

बीजेपी के मंत्री को विधायक ने बताया टुच्चा

मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए विधायक भरत भूषण मंडल ने स्थानीय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू पर भी हमला किया. उन्होंने कहा, "ये जो टुच्चा नेता बैठा हुआ है बबलू सिंह, इसे मिट्टी में दफना दो… एक भी वोट मत दो…" इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आरजेडी नेता बैद्यनाथ मेहता को इस बार के विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील की.

वहीं बीजेपी और कांग्रेस को उन्होंने कठघरे में खड़ा करते हुए कहा, "दोनों पार्टियों में शीर्ष पदों पर ब्राह्मण ही बैठे हैं. पिछड़ों और दलितों को लगातार दबाया जा रहा है." सभा के दौरान उन्होंने लालू यादव को गरीबों और पिछड़ों का असली नेता बताते हुए कहा कि आज फिर ऊंची जात के लोग सत्ता पर काबिज होने की साजिश कर रहे हैं. उन्होंने नारा दिया- "वोट हमारा, राज तुम्हारा… अब नहीं चलेगा."

