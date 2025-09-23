हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर के आरोपों पर आरके सिंह का बड़ा बयान, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को दी सलाह

प्रशांत किशोर के आरोपों पर आरके सिंह का बड़ा बयान, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को दी सलाह

RK Singh: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं. इसी क्रम में अब आरके सिंह की प्रतिक्रिया आई है. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. इसमें दिलीप जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी तक शामिल हैं. पीके के आरोपों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बड़ा दिया है. बीते सोमवार (22 सितंबर, 2025) को उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल को जवाब देना चाहिए. सम्राट चौधरी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए. 

आरके सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर एक हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है. उन्हें इसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो बता दें कि उनके पास कोई जवाब नहीं है. अगर उनके पास कोई जवाब है तो उन्हें मानहानि का मुकदमा करना चाहिए. 

पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर बार-बार कहते हैं कि सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं. उन्हें (सम्राट चौधरी) अपनी मैट्रिक की डिग्री दिखानी चाहिए. ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए. आरके सिंह ने कहा, "इससे (पीके के आरोपों से) सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. जैसे पीके ने अशोक चौधरी को लेकर कहा… कि 200 करोड़ कहां से आए… पार्टी (बीजेपी) का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है."

'आप टिकट देंगे तो हम विरोध करेंगे'

दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जेडीयू को भी निशाने पर लिया. कहा, "जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने 8-9 हत्याएं कीं. वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं. वह वर्तमान में जेडीयू में हैं और जेडीयू ने उन्हें एमएलसी बनाया है. हमने सुना है कि पार्टी उन्हें टिकट देने वाली है, इसलिए हमने संजय झा से कहा कि अगर आप उन्हें टिकट देंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे. इसी तरह, हमने सुना है कि राधा चरण शाह, जो एक जाने-माने ड्रग माफिया हैं, को टिकट मिलने वाला है, इसलिए हमने कहा, अगर आप उन्हें टिकट देंगे, तो हम उसका विरोध करेंगे..."

और पढ़ें
Published at : 23 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Samrat Choudhary RK Singh Dilip Jaiswal BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
टेलीविजन
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
टेलीविजन
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
यूटिलिटी
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
ब्यूटी
Caster v/s Coconut Oil for Wrinkles: त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए अरंडी का तेल या नारियल तेल, किसे करें इस्तेमाल?
त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए अरंडी का तेल या नारियल तेल, किसे करें इस्तेमाल?
महाराष्ट्र
मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष, 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं शबरीन, जानें कौन हैं?
मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष, 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं शबरीन, जानें कौन हैं?
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget