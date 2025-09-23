प्रशांत किशोर के आरोपों पर आरके सिंह का बड़ा बयान, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को दी सलाह

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. इसमें दिलीप जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी तक शामिल हैं. पीके के आरोपों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बड़ा दिया है. बीते सोमवार (22 सितंबर, 2025) को उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल को जवाब देना चाहिए. सम्राट चौधरी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए.

आरके सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर एक हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है. उन्हें इसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो बता दें कि उनके पास कोई जवाब नहीं है. अगर उनके पास कोई जवाब है तो उन्हें मानहानि का मुकदमा करना चाहिए.

पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर बार-बार कहते हैं कि सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं. उन्हें (सम्राट चौधरी) अपनी मैट्रिक की डिग्री दिखानी चाहिए. ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए. आरके सिंह ने कहा, "इससे (पीके के आरोपों से) सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. जैसे पीके ने अशोक चौधरी को लेकर कहा… कि 200 करोड़ कहां से आए… पार्टी (बीजेपी) का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है."

#WATCH | Patna, Bihar: Former Union Minister RK Singh says, "... Prashant Kishor has accused Dilip Jaiswal of being involved in a murder. He also alleged that he illegally took over a medical college. He should answer that; otherwise, let him know that he doesn't have an answer.… pic.twitter.com/9CHBvH9Hd4 — ANI (@ANI) September 22, 2025

'आप टिकट देंगे तो हम विरोध करेंगे'

दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जेडीयू को भी निशाने पर लिया. कहा, "जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने 8-9 हत्याएं कीं. वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं. वह वर्तमान में जेडीयू में हैं और जेडीयू ने उन्हें एमएलसी बनाया है. हमने सुना है कि पार्टी उन्हें टिकट देने वाली है, इसलिए हमने संजय झा से कहा कि अगर आप उन्हें टिकट देंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे. इसी तरह, हमने सुना है कि राधा चरण शाह, जो एक जाने-माने ड्रग माफिया हैं, को टिकट मिलने वाला है, इसलिए हमने कहा, अगर आप उन्हें टिकट देंगे, तो हम उसका विरोध करेंगे..."