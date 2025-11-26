RJD की दो टूक, 'आवास खाली नहीं करेंगी राबड़ी देवी, नीतीश कुमार ने BJP को...'

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बुधवार (26 नवंबर) को कहा कि पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपना आवास खाली नहीं करेंगी, जहां वह पिछले दो दशक से रह रही हैं. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह टिप्पणी की. इससे एक दिन पहले राज्य के भवन निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी कर राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड पर स्थित आवास में शिफ्ट होने को कहा था, जिसे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास के रूप में 'चिह्नित' किया गया है.

मीडिया से बातचीत में मंगनी लाल मंडल ने कहा, ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास 1, अणे मार्ग के ठीक सामने स्थित 10, सर्कुलर रोड का बंगला “किसी भी सूरत में खाली नहीं किया जाएगा.” उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “यह फैसला हमारे नेता लालू प्रसाद के प्रति सत्तारूढ़ एनडीए की दुर्भावना को दर्शाता है.

आखिर दो दशक बाद क्यों लिया गया फैसला-मंगनी लाल मंडल

उन्होंने आगे कहा, ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर दो दशक बाद विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए सरकारी आवास चिह्नित करने का फैसला क्यों लिया? और यदि यह जरूरी था, तो सरकार ने 10, सर्कुलर रोड को ही क्यों नहीं चिह्नित किया? उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि इस आवास के निवासी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं.”

हम राबड़ी देवी को आवास से वंचित नहीं कर रहे-संतोष सुमन

राज्य के मंत्री संतोष कुमार सुमन के अनुसार राबड़ी देवी को यह बंगला उस प्रावधान के तहत आवंटित किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को “आजीवन” सरकारी आवास का अधिकार दिया गया था. सुमन ने कहा, “कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद उस प्रावधान को समाप्त करना पड़ा. किसी भी स्थिति में, हम राबड़ी देवी को आवास से वंचित नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा, सरकार के पास यह अधिकार है कि कौन-सा सरकारी आवास किसे आवंटित किया जाए.”

'नीतीश कुमार ने BJP को खुश करने के लिए ये निर्णय लिया'

मंडल ने आरोप लगाया, “नीतीश कुमार ने यह निर्णय भाजपा को खुश करने के लिए लिया है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) प्रमुख अपने गठबंधन सहयोगी की आक्रामकता से हिल गए हैं, जिसके चलते उन्हें अपना प्रिय गृह विभाग छोड़ना पड़ा. इसलिए BJP की लालू जी के प्रति दुर्भावना को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके साथियों को खुश करने के लिए हमारे नेता का ‘अपमान’ किया है.”

उन्होंने कहा, “सत्तारूढ़ राजग यह याद रखे कि हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में हमें उसके किसी भी घटक दल से अधिक वोट मिले. निर्वाचन आयोग के अनुसार, हमें एक करोड़ से अधिक वोट मिले जबकि राजग के सबसे बड़ घटक दल भाजपा को 90 लाख से कम वोट मिले. इसलिए वे हमें कमतर आंकने की कोशिश न करें.”

'हम चुनाव नहीं हारे हैं, सिस्टम हमारे खिलाफ'

चुनाव में राजद के खराब प्रदर्शन की समीक्षा से जुड़ी बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे मंडल ने कहा, “हम चुनाव नहीं हारे हैं. सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा था. हमें खुद को विजेता मानना चाहिए, हारने वाला नहीं.” हालिया चुनाव में पार्टी की सीट घटकर 25 रह गईं जबकि पिछले चुनाव में पार्टी ने 75 सीट जीती थीं.