राबड़ी देवी को मिले नोटिस पर आया जीतन राम मांझी की पार्टी का बयान, '4 साल पहले…'

पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने का नोटिस मिला है. भवन निर्माण विभाग की ओर से दिए गए नोटिस पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है. विपक्ष जहां इस मामले पर सरकार को घेर रहा है वहीं एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी (हम) की अब इस पर प्रतिक्रिया आई है. बुधवार (26 नवंबर, 2025) को हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि विभाग ने गलत नहीं किया है. यह तो न्यायालय का निर्णय है.

संतोष सुमन ने कहा, "चार साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही डिसीजन दिया था कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित नहीं किया जाएगा. राबड़ी देवी सदन की नेता हैं इस कारण 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में वे अब तक रह रही थीं. अब सरकार का यह निर्णय है. उन्हें बेघर नहीं किया जा रहा है. आवास बदलने का नोटिस दिया गया है. जो आवास उन्हें मिला है वह भी काफी बड़ा है. इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए."

'सरकार जब चाहे बदल सकती है आवास'

तेज प्रताप यादव के लालू-नीतीश की दोस्ती वाले बयान पर संतोष सुमन ने कहा, "राजनीति में तेज प्रताप यादव कुछ भी कह रहे हों, लेकिन कानून वह भी अच्छी तरह से जानते हैं. यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद खुद ही उन्होंने अपने आवास को खाली कर दिया. तो इसमें भी किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए. यह सरकारी आवास है और यह सरकार का होता है. सरकार जब चाहे आवास बदल सकती है."

बता दें कि जब जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने विशेष सुविधा दी थी. बड़े आवास के साथ-साथ Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी. ऐसे में उस समय सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा मिलने लगी थी. जगन्नाथ मिश्रा जो उस वक्त जिंदा थे उन्हें भी यह सुविधा दी गई थी. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद त्याग कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था तो नीतीश कुमार के लिए भी यह सभी व्यवस्था की गई थी. हालांकि बाद में इस नियम में बदलाव हो गया.

