तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान

दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर हुए दही-चूड़ा भोज को लेकर बयान दिया है. यह बयान उन्होंने जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी को लेकर दिया.

आईएएनएस से बातचीत में सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत रूप से यह फैसला किया था कि वह त्योहार अपने घर पर ही मनाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी या आपत्ति नहीं है. यह पूरी तरह से उनका निजी निर्णय था, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए.

Delhi: On RJD Chief Lalu Prasad Yadav’s arrival at JJD chief Tej Pratap Yadav’s Dahi Chura feast, RJD MP Sudhakar Singh says, "…Tejashwi Yadav has personally decided that he wants to stay at home and celebrate the festival there, so there is no objection to that… Lalu Prasad… pic.twitter.com/5aGF81crRt — IANS (@ians_india) January 15, 2026

तेज प्रताप के दही-चूड़ा भोज में शामिल हुए लालू

सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि स्वाभाविक है कि मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ देश भर में निजी तौर पर सार्वजनिक स्तर पर कल और आज भी बहुत जगह पर मनाया जा रहा है. बहुत सारे लोग सार्वजनिक तौर पर भी त्योहार को मानते हैं और बहुत सारे लोग निजी तौर पर भी पर्व को मानते हैं. इसलिए यह कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है. लालू प्रसाद यादव एक वरिष्ठ नेता हैं और वह कई जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं. इसी क्रम में वह तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में भी पहुंचे. इसमें कोई राजनीतिक संदेश या विवाद देखने की जरूरत नहीं है.

पार्टी के अंदर किसी भी तरह का नहीं है मतभेद- सुधाकर सिंह

आरजेडी सांसद ने यह भी संकेत दिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह का मतभेद नहीं है. तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सभी अपने-अपने तरीके से त्योहार मना रहे हैं और इसे लेकर अनावश्यक अटकलें लगाना सही नहीं है.

