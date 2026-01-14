रांची से अगवा मासूम अंश और अंशिका 12 दिन बाद रामगढ़ से सुरक्षित बरामद, दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा इलाके से लापता हुए दो मासूम भाई-बहनों, अंश (5 वर्ष) और अंशिका (4 वर्ष) को पुलिस ने बुधवार को रामगढ़ जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया है. 2 जनवरी से लापता इन बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक अंतरराज्यीय गिरोह के दो संदिग्ध सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है.

पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जोनल आईजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में गठित टीम ने इस बड़ी सफलता को अंजाम दिया. शुरुआती जांच के अनुसार, अपहरणकर्ता बच्चों को रामगढ़ के चितरपुर ले गए थे. बच्चों को सुरक्षित रांची लाकर उनके माता-पिता को सौंप दिया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "एक मां और परिवार ही इस पल की असीमित खुशी महसूस कर सकता है. दूसरे राज्यों की घटनाओं से तार जोड़कर जिस तरह पुलिस अपराधियों तक पहुँची, वह प्रशंसनीय है." मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए.

गिरोह की कमर तोड़ने का संकल्प

आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि यह मामला एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, इसलिए जांच की गोपनीयता बनाए रखी जा रही है. मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि जांच यहीं खत्म नहीं होगी; राज्य और राज्य के बाहर सक्रिय ऐसे गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

बाबूलाल मरांडी (नेता प्रतिपक्ष): उन्होंने बच्चों की बरामदगी पर राहत जताई और कहा कि भाजपा के प्रदर्शन और बजरंग दल के अभियान ने प्रशासन पर दबाव बनाया. राजद नेता कैलाश यादव ने भी बच्चों की सुरक्षित वापसी पर खुशी व्यक्त की और पुलिस की सफलता को सराहा.

क्या था पूरा मामला?

अंश और अंशिका 2 जनवरी को धुर्वा स्थित अपने घर के पास एक किराने की दुकान पर सामान लेने गए थे, जिसके बाद से वे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे. 12 दिनों तक चले इस तलाशी अभियान के बाद अब मासूम अपने परिवार के पास सुरक्षित हैं.