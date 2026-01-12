नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह की JDU में होगी वापसी! खुद दिया बड़ा संकेत, जानिए क्या कहा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मजबूत स्तंभ रहे आरसीपी सिंह की एक बार फिर जेडीयू में वापसी हो सकती है. इसके संकेत खुद आरसीपी सिंह ने दिए हैं. बीते रविवार (11 जनवरी, 2026) को पटना में हुए दही-चूड़ा भोज के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से आमने-सामने होने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह कभी अलग नहीं थे, दोनों एक ही हैं.

आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार की हर एक जनता नीतीश कुमार को पसंद करती है और आज पटेल समाज ने दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था, इसमें नीतीश कुमार आए थे, मुझे भी बुलाया गया था. आरसीपी ने कहा कि मैं 25 सालों से सीएम नीतीश कुमार को जानता हूं. मुझसे बेहतर सीएम को कोई नहीं जानता.

खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए: आरसीपी सिंह

जेडीयू में वापसी के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए. बता दें कि पिछले साल (2025) बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरसीपी सिंह ने जन सुराज का दामन थामा था. जनता दल यूनाइटेड से बाहर होने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ गए थे. उस दौरान बिहार में महागठबंधन की सरकार थी.

जन सुराज ने आरसीपी सिंह की बेटी को दिया था टिकट

इसके बाद जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और वापस एनडीए के साथ आए तो बीजेपी में आरसीपी सिंह असहज हो गए. चुनावी माहौल में आरसीपी सिंह ने जन सुराज का दामन थामा और जन सुराज के ही सिंबल पर उनकी बेटी लता सिंह अस्थावां विधानसभा से चुनाव लड़ी थीं. लता सिंह को करारी हार मिली थी.

ऐसे में अब चर्चा तेज है कि जेडीयू भी चाहती है कि संगठन को मजबूत करना है तो आरसीपी सिंह जैसे नेताओं की वापसी पार्टी में हो. अब देखना होगा कि आधिकारिक रूप से कब तक इस पर मुहर लगती है.

