भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके

बांग्लादेश में 27 फरवरी (शुक्रवार) को भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 महसूस की गई. भूकंप के झटकों से सहमे लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. इसका असर कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में देखने को मिला.

भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में रहा. ढाका समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. बांग्लादेशी मौसम विभागके मुताबिक भूकंप का केंद्र सतखिरा जिले के असशशुनी उपजिला था. भूकंप का केंद्र ढाका के अगरगांव स्थित मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय से 188 किलोमीटर दूर था. यह दोपहर करीब 1 बजकर 52 मिनट पर कुछ सेकंड के लिए भूकंप महसूस किया गया.