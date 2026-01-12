प्रशांत किशोर को झटका, जन सुराज के नेता और करगहर से उम्मीदवार रहे रितेश पांडेय ने दिया इस्तीफा

भोजपुरी के सिंगर और अभिनेता रितेश पांडेय ने जन सुराज से इस्तीफा दे दिया है. सोमवार (12 जनवरी, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. इससे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि रितेश पांडेय अपने इलाके में काफी चर्चित व्यक्ति थे. उनके काफी फैंस हैं.

'अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया'

अपने एक्स हैंडल के जरिए रितेश पांडेय ने लिखा है, "एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया, परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया."

आगे लिखा, "खैर-अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहां तक पहुंचाया और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है. उम्मीद है आप लोग समझेंगे."

करगहर से चुनाव लड़े थे रितेश पांडेय

बता दें कि जन सुराज में जब रितेश पांडेय शामिल हुए थे तो 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की ओर से उन्हें करगहर से उम्मीदवार बनाया गया था. वो दमखम के साथ मैदान में उतरे थे, हालांकि वो उस सीट से हार गए. चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने भी रितेश पांडेय के लिए प्रचार किया था. हालांकि जन सुराज पार्टी के लिए जो नतीजा उसने सबको हैरान कर दिया था. पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली जबकि प्रशांत किशोर सरकार बनाने का दावा कर रहे थे.

