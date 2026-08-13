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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा: नाली-गली के विवाद में युवक की हत्या, सीने में मारी गोली

नालंदा: नाली-गली के विवाद में युवक की हत्या, सीने में मारी गोली

Nalanda News in Hindi: घटना नालंदा के चिकसौरा थाना क्षेत्र के गोंदुविगहा गांव की है. तीन दिन पहले नाली और रास्ते को लेकर दो पक्षों की महिलाओं के बीच विवाद हुआ था.

Written By : अमृतेश कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 01:48 PM (IST)
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नालंदा में नाली और रास्ते के विवाद ने गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को खूनी रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान गोलीबारी में एक 30 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई. घटना चिकसौरा थाना क्षेत्र के गोंदुविगहा गांव की है. मृतक की पहचान विजय पासवान के पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है. 

तीन दिन पहले भी हुआ था विवाद

बताया जाता है कि करीब तीन दिन पहले नाली और रास्ते को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच विवाद हुआ था. उस दौरान मारपीट भी हुई थी. बाद में स्थानीय और पुलिस की पहल पर मामले को शांत करा दिया गया था. 

…और अजय के सीने में लगी गोली

गुरुवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने हो गए. पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. लाठी-डंडे से मारपीट शरुू हो गई और इसी बीच एक पक्ष से अजय कुमार के सीने में गोली लग गई. घटना के बाद आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया  जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया.

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युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस पूरे मामले में प्रभारी डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. वहीं चिकसौरा थानाध्यक्ष गौरव सिंधु ने बताया कि नाली-गली के विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई है जिसमें एक युवक की मौत हुई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- मल्लिकार्जुन खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर चिराग पासवान, 'अगर उन्होंने…'

Published at : 13 Aug 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Nalanda BIHAR NEWS
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