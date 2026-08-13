Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हार की वजह सिर्फ सम्राट चौधरी', बांकीपुर के नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा

'हार की वजह सिर्फ सम्राट चौधरी', बांकीपुर के नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा

Bankipur Result: बांकीपुर सीट पर जीत हासिल करने वाले जनसुराज के प्रशांत किशोर ने हार की बड़ी वजह बताई है. उन्होंने हार की वजह सम्राट चौधरी को बताया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Aug 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 30 साल बाद हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में बीजेपी की हार को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं. इस बीच बांकीपुर सीट पर जीत हासिल करने वाले जनसुराज के प्रशांत किशोर ने हार की बड़ी वजह बताई है.

प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर बांकीपुर में बीजेपी की हार की असली वजह बतानी हो तो वह सिर्फ सम्राट चौधरी हैं. इसके अलावा जहां बीजेपी पहले लालू यादव विरोधी मतदान पर निर्भर थी वहां इस बार वोटर्स को जेएसपी और जनसुराज में असल और विश्वसनीय ऑप्शन दिखा." उन्होंने आगे कहा, "बांकीपुर के नतीजे उतने अप्रत्याशित नहीं है जितने बताए जा रहे हैं."

'भ्रष्टाचार चरम पर और नशा हर घर...', शराबबंदी के विफल होने पर बोले पप्पू यादव

बांकीपुर में पड़ रहा जेन-जी के विरोध का असर?

बांकीपुर में जेनरेशन-जेड के विरोध प्रदर्शन के असर के सवाल पर उन्होंने कहा, "जेनरेशन जेड का असर बांकीपुर में न के बराबर था. स्थानीय वजहों से बीजेपी की हार हुई है. एनडीए ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को बनाया है जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता. सम्राट चौधरी के राजनीतिक रिकॉर्ड, उनकी शिक्षा और आरजेडी के साथ उनके पहले जुड़ाव की वजह से एनडीए के चेहरे के तौर पर उन्हें जनता नहीं चाहती."

नितिन नवीन को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को निशाना क्यों नहीं बनाया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने नीरज कुमार सिन्हा को पार्टी के बांकीपुर उम्मीदवार के रूप में चुना है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, "नितिन नवीन की कोई बड़ी भूमिका नजर नहीं क्योंकि वे राज्य सरकार का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि प्रत्याशी उतारने को लेकर उनकी भूमिका रही होगी लेकिन बांकीपुर के रोज के कामकाज में उनकी भागीदारी नजर नहीं आती."

उन्होंने आगे कहा, "शायद नितिन नवीन यहां पर कार्यवाहक चाहते थे. दरअसल वे पार्टी अध्यक्ष के साथ विधायक भी रह सकते थे. जैसे अमित शाह पार्टी अध्यक्ष के बाद विधायक भी बने रहे थे."

बिहार में जनसुराज की पहली जीत पर क्या कहा?

प्रशांत ने बिहार में जनसुराज की पहली जीत और रणनीति को लेकर कहा, "लंबे वक्त से वोटर्स बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट करते आए हैं और आरजेडी के डर से बीजेपी या एनडीए को जिताते हुए आए हैं. फिलहाल यह सिलसिला रुकना चाहिए. जनता एक असली, क्रिएटिव ऑप्शन की हकदार है, और हम इसे बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "पिछले तीन सालों में पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर काम किए बिना मैं बांकीपुर नहीं जीत सकता था. पिछले चुनावों में वोटर्स ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन बांकीपुर में उन्होंने हम पर भरोसा जताया. अब, अन्य विधायकों से अच्छा काम करके दिखाना हमारी जिम्मेदारी है."

बांकीपुर में अब आगे क्या करेंगे प्रशांत किशोर?

बांकीपुर में जीत के बाद अब प्रशांत किशोर क्या करने जा रहे हैं. इस सवाल पर किशोर ने बताया कि मैंने चुनाव के समय जनता से तीन वादे किए थे और जीत के बाद अब एक और वादा उसमें जोड़ दिया है. मेरा पहला वादा बांकीपुर के लोगों 4 किलो राशन की जगह पूरा 5 किलो राशन फ्री में दिलाना है. साथ ही यह भी करूंगा कि अब राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी को घूस न देनी पड़े.

वहीं दूसरा वादा सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ाई की क्वालिटी 1 साल में नहीं सुधरती है तो जनसुराज पार्टी सभी बच्चों को निजी स्कूल में ट्रांसफर कर उनका खर्च वहन करेगी. इसके अलावा लगभग 10,000 परिवारों में से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी मिलेगी. उन्होंने कहा, "मैं सरकारी नौकरियों का वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि लोगों को उनकी एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल के आधार पर नौकरी मिले.

प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर एक विधायक भी ऐसा कर पाता है, तो इससे बिहार के बाकी 242 विधायकों पर भारी दबाव बनेगा. मैं बांकीपुर की जनता को एक बात का भरोसा दिला सकता हूं कि वे अपने विधायक पर कभी शर्मिंदा होंगे. आने वाले सालों में मेरा मुख्य ध्यान शिक्षा और नौकरी पर ही रहेगा.

अगर ये वादे पूरे किए तो मांगूंगा वोट- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के आखिर में कहा, "मैं इस जीत को सिर्फ जनरेशन Z तक सीमित नहीं रखूंगा, लेकिन बांकीपुर के लिए मैं निश्चित रूप से इस पर अपनी राय रख सकता हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि बांकीपुर में नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बदलाव देखने को मिलेगा. 

उन्होंने कहा, "अगर मैं इन वादों को पूरा नहीं कर पाया, तो मैं उनसे दोबारा वोट नहीं मांगूंगा. लेकिन अगर मैंने यह वादे पूरे कर दिए, तो मैं पूरे बिहार में जनसुराज का समर्थन करने की अपील करूंगा और वोटरों से जाति-धर्म से ऊपर उठकर बेहतर प्रत्याशी को चुनने की अपील करूंगा."

'शर्म से डूब मरना चाहिए...' खरगे के जनसभा स्थल के शुद्धिकरण पर बोली RJD

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Bankipur News PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हार की वजह सिर्फ सम्राट चौधरी', बांकीपुर के नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा
'हार की वजह सिर्फ सम्राट चौधरी', बांकीपुर के नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा
बिहार
बिहार में ठेकेदार को ठोका, हाजीपुर में रामनरेश राय को गोलियों से किया छलनी
बिहार में ठेकेदार को ठोका, हाजीपुर में रामनरेश राय को गोलियों से किया छलनी
बिहार
'शर्म से डूब मरना चाहिए...' खरगे के जनसभा स्थल के शुद्धिकरण पर बोली RJD
'शर्म से डूब मरना चाहिए...' खरगे के जनसभा स्थल के शुद्धिकरण पर बोली RJD
बिहार
मल्लिकार्जुन खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर चिराग पासवान, 'अगर उन्होंने…'
मल्लिकार्जुन खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर चिराग पासवान, 'अगर उन्होंने…'
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
हरियाणा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
Hockey
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
एग्रीकल्चर
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
फूड
Fish Without Onion And Garlic: बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget